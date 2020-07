"Progetti bocciati, soldi sperperati e mutismo su Enel"

La Spezia - “Se gli enti ti bocciano i progetti non è proprio colpa loro, che basano le valutazioni su regole e leggi. Forse le cause sono le disattenzioni e le incapacità con le quali si presentano opere astruse dal contesto urbano. Ma non sono solo questi i soggetti che bloccano le opere pubbliche dell’amministrazione. il Sindaco omette di dirlo che vi sono progetti, come quello di Piazza Cavour, bocciati dai cittadini, perché totalmente opposti a quello che gli spezzini interpellati hanno chiesto e si sarebbero aspettati. Alla faccia della partecipazione! E non cita quelli i quali avevano alla base idee talmente fantasiose da poi risultare irrealizzabili per i folli così, come il tunnel di Monesteroli. Però intanto decine di migliaia di euro di consulenze professionali sono state pagate su tutti, sperperando soldi pubblici”. Lo afferma in una nota Marco Raffaelli, capogruppo Pd nel consiglio comunale della Spezia, attaccando il primo cittadino Pierluigi Peracchini e la sua amministrazione.



“Quando invece l’amministrazione è stata sollecitata a presentare idee – continua -, è rimasta muta. Vedi la questione delle riconversione delle aree Enel. Dall’insediamento, per un anno e mezzo il sindaco si è ammutolito, poi ha consigliato alla sua maggioranza di votare una mozione dove si diceva ad Enel di costruire in città una nuova centrale a gas. Quando infine m si sono accorti che gli spezzini gli si sono rivoltati contro hanno fatto retromarcia. Ma ormai i giochi in Regione erano fatti, con Toti e Giampedrone che gridavano 'Evviva! Facciamo presto' il giorno dopo la presentazione del progetto. L’amministrazione ha presentato una Variante al PUC dove dice che li non ci devono più insistere industrie insalubri, ma certi tipi di economie. Peccato che si siano fermati lì, senza pensare con i soggetti economici della città - come la nautica, la logistica, l’alta tecnologia (tutte realtà produttive che si sviluppano intorno a quel sito) ed altri - un progetto di riconversione da portare ad Enel ed al Ministero dello Sviluppo Economico, in contrapposizione a quello della nuova centrale”.



“Nel passato – conclude Raffaelli - sfide difficili si sono concluse in maniera all’inizio impensabile: come la vicenda delle le aree e dei dipendenti della ex San Giorgio, prese da ASG Superconductor per realizzare strumenti di altissima tecnologia, orgoglio nel mondo. Fu merito di un gioco di squadra tra tanti soggetti, ma coordinato dalla politica e da un’amministrazione capaci. Io sento dal Sindaco solo lamentele. Non è pagato per lamentarsi ma per fare cose come quelle. Sulle aree dell’Enel solo operazioni simil ex San Giorgio potranno convincere l’azienda ed il Ministero che si può fare di meglio rispetto ad una nuova centrale a fonti fossili. Ma l’Amministrazione resta immobile”.