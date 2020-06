"Praterie per battere Toti, se ci fosse un chiaro progetto di riforme"

La Spezia - "Abbiamo sostenuto che si dovesse ripartire, certo ripartire in sicurezza ma la riduzione dei livelli di reddito delle persone e la conseguente contrazione delle garanzie, necessita che l'Italia torni al lavoro. Dopo di che non mi pare proprio che la Liguria in questi cinque anni sia usciti dalla crisi, anzi". E' alla finestra in attesa di capire che cosa succederà con la promessa alleanza fra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle in ottica elezioni regionali che, salvo sorprese, si "celebreranno" a settembre. Il 31 maggio di cinque anni fa Raffaella Paita perse contro Giovanni Toti di quasi 7 punti percentuali e la Liguria tornò al centrodestra dopo dieci anni di governi Burlando. Oggi la deputata spezzina è il punto di riferimento ligure di Italia Viva, ancora in dubbio se sarà alleata o meno del suo ex partito e dei Cinque Stelle contro il presidente uscente che mira al secondo mandato.



Perché secondo lei è andato tutto così male?

"Perché, a parte il ponte di Genova, il cui cantiere è andato avanti con regole differenti, tutto il resto delle infrastrutture è bloccato: solo alla Spezia penso alla Variante Aurelia, a ponte Ceparana-Santo Stefano, al ponte di Borghetto il cui progetto risulta fortemente ridimensionato, alla Variante di Sarzana, ad una soluzione per Via Cisa. Il giudizio della giunta Toti non è proprio classificabile, poi è arrivato il Covid, ma il quadro era già negativo e non mi sembra che la Regione abbia fatto qualcosa perchè l'economia ripartisse, a differenza ad esempio dell'Emilia Romagna dove sono stati dati aiuti alle imprese. Non hanno messo un euro e hanno sprecato risorse pubbliche in continue campagne di comunicazione".



E sulla gestione dell'emergenza sanitaria che idea si è fatta?

"C'è un dato inconfutabile: la Liguria non ha spiccato per nessun primato eccezion fatta per i casi di Covid. Considerando che siamo 1,5 milioni di abitanti, è evidente che sono stati commessi degli errori che sono stati pagati carissimi. Lontano da me criticare le tantissime professionalità che hanno lavorato negli ospedali, è una questione apicale. Si pensi ai 158 oss che da cinque anni attendono di diventare dipendenti pubblici e non hanno ricevuto alcuna risposta. E' stata la giunta Toti a crare questa situazione che non ha eguali nel resto della Liguria. Ci sono qualità umane e professionali eccezionali nelle corsie, costrette però ad esprimersi in condizioni catastrofiche. E mi faccia dire che è gravissimo dire ai cittadini di una provincia che il Felettino nuovo non sarebbe servito nell'emergenza, come che non sarebbe stato utile, dall'inizio, dividere i pazienti Covid e non Covid in due diversi ospedali. Senza dimenticare la questione della case di riposo..."



A proposito di Felettino, al centrosinistra la natura di quel maxi-appalto firmato a pochi giorni dal voto del 2015.

"Non ho seguito l'appalto del Felettino perche era competenza tecnica. Però voglio dire una cosa per tutte: se Toti voleva contestarlo avrebbe potuto farlo subito, non andare ad inauguare i lavori una volta diventato presidente. E invece siamo andati avanti per anni, senza mai volere decidere alcunché: ci ritroviamo un lustro dopo con una cattedrale nel deserto e questo è un dato di fatto le cui responsabilità politiche sono di chi ha governato la regione in questi 5 anni. Poche altre città in Italia hanno avuto a disposizione così tante risorse pubbliche per esigenze sanitarie come la Spezia..."



E oggi Toti è più o meno favorito di cinque anni fa?

"Toti gode di un vantaggio indubbio: per il momento le modalità con cui è stata condotta l'intesa fra Pd e Movimento Cinque Stelle è quanto di più sbagliato ci possa essere nei termini e nelle forme. Se non hai nessun avversario dall'altra parte è naturalmente più facile. Penso non basti voler tracciare il perimetro di un'alleanza per poi soltanto dopo parlare dei problemi e delle cose da fare. Un esempio? Se avessimo a disposizione le risorse del Mes potremmo ad esempio operare sulle strutture pubbliche della sanità. Arrivare a due mesi dalle elezioni con un prgoetto asettico penso sia molto grave anche perchè Toti è molto più debole di cinque anni fa. Perché la realtà ha preso il sopravvento sugli elementi di novità e comunicazione. A Spezia ci vogliono mesi per fare una lasta, delle analisi, tutti gli indicatori dicono questo".



E prima no?

"Certo che i problemi c'erano anche prima ma i dati sulle fughe dei pazienti e sui tempi d'attesa sono imparagonabili rispetto a ciò che era in precedenza. Lui doveva migliorare le cose, si è fatto eleggere per quello, e non lo ha fatto. Io stessa mi ero candidata per fare meglio di quel che c'era prima. Ma la verità è che Spezia ha sempre meno risorse delle altre province ed è adesso ancor più marginale. Ci sarebbero delle praterie per sovvertire il tutto, con una candidatura in grado di unire intorno ad un grande progetto di riforme".



Quindi secondo lei per centrosinistra-M5S le possibilità di vincere sono bassissime?

"La speranza è l'ultima a morire, adesso però è tempo di decidere. E non è nemmeno una questione di profili, di nomi. Abbiamo sempre detto con chiarezza che possiamo stare dentro l'alleanza se avremo dignità per dire la nostra: senza un gronda, senza progetti per la sanità, per il rilancio economico, senza dire un chiaro no al turbogas alla centrale di Vallegrande, senza tutto questo, meglio evitare di far parte di quell'intesa. E poi mi chiedo: cinque anni fa si diede colpa alle primarie, oggi che sono i gruppi dirigenti a decidere il candidato, c'è qualcosa che non va..."



Convinta o pentita della sua scelta di lasciare il Pd?

"Ho seguito Renzi perché credo in lui e in Italia Viva. Sono contenta e fiera perché abbiamo le ide giuste per il Paese e il piano Italia Shock è una risposta vera. I sondaggi li leggo ma non sono così preoccupata perché penso che alla lunga queste idee faranno la differenza. L'Italia capirà che c'è bisogno di ricette nuove e noi siamo in campo per questo: ero in un porto sicuro, il Pd, ho avuto ruoli di rappresentanza e se ho deciso di lasciare dopo tanti anni è perché avevo capito che quel partito non era più in grado di rispondere alla domanda di cambiamento. Le mie battaglie sono quelle di Italia Viva: sì, anche per quanto riguarda il garantismo in materia di giustizia perché le sentenze dovrebbero essere sempre soltanto alla fine e le condanne non devono avvenire sui media".



E sul tema spiagge che pensa? Toti è spregiudicato o Paoletti troppo prudente

"Ci vuole fiducia nei cittadini, d'altro canto gli italiani nella fase di lockdown hanno avuto comportamenti prudenti. Penso ad esempio che estetiste e parrucchieri avrebbero potuto aprire anche prima di quando è stato loro concesso, con il giusto distanziamento e le attenzioni che ci devono essere. Non sono sicura che i lericini siano d'accordo con le misure adottate dal sindaco: così un posto stupendo come quello rischia davvero di spegnersi, non può essere una perla solo per i residenti. Rigidità ed eccessi non sono utili anche perché ci sono tante persone, specialmente nel settore turistico, che oggi non stanno lavorando".