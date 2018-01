"Potere al popolo", raccolta firme in tutta la Provincia

La Spezia - Continua nel territorio della provincia della Spezia la raccolta firme per la presentazione della lista “Potere al Popolo” alle prossime elezioni poltiche. Ecco gli appuntamenti di questa settimana:



MARTEDÌ 23 GENNAIO:

- dalle 16.30 alle 19.30 a La Spezia (Largo Cafferata, vicino Zara)



MERCOLEDÌ 24 GENNAIO:

- dalle 10 alle 12 ad Arcola (località Ponte di Arcola)

- dalle 10 alle 12 a Castelnuovo Magra (Centro Commerciale “La Miniera”)

- dalle 10 alle 12 a Levanto (zona mercato)

- dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30 a La Spezia (Corso Cavour, angolo Via Rattazzi)

- dalle 16 alle 19 a Sarzana (Via Mazzini, di fronte alla Cattedrale S.Maria)



Sarà inoltre possibile firmare anche in occasione della quarta assemblea spezzina di Potere al Popolo dove siete invitati tutti a partecipare e che si terrà a La Spezia presso la Sala Caran in via Genova 1. Possono firmare solo i residenti a La Spezia presso i Comuni di residenza, muniti di documento d'identità.