´Potere al Popolo´, stasera da Caran si parla di candidature

La Spezia - Questa sera alle 21 presso la Sala Caran di via Genova 1 si terrà la seconda assemblea spezzina di Potere al Popolo, dopo il debutto del 28 dicembre scorso presso la Skaletta Rock Club. "L'unica lista di sinistra di alternativa si sta componendo in questi giorni sul territorio nazionale - spiegano da PaP -: anche in Liguria e a Spezia si sono stanno costituendo i gruppi di coordinamento assembleare visti i tempi strettissimi per la presentazione della lista alle elezioni politiche. L'obbiettivo è quello di elaborare e condividere proposte di candidatura per i collegi uninominali e plurinominali di Camera e Senato, che nel corso della prossima settimana saranno proposti agli altri territori appartenenti al collegio spezzino oltre che a livello regionale. Candidature che verranno dal territorio e decise dal basso, nella più stretta trasparenza decisionale. Per questo sarà importante la presenza di tutti gli aderenti al nuovo progetto politico".



Di seguito l'ordine del giorno dell'assemblea di questa sera :



1) Proposta e scelta candidature sulla base dei criteri proposti dal nazionale di PaP

2) Costruzione dei gruppi di lavoro (organizzativo-elettorale, comunicazione, delegazione).

3) Individuare i temi principali su cui dibattere nella campagna elettorale in base a vertenze, lotte e ambiti di intervento territoriali e non.



La discussione sui gruppi di lavoro è aperta e verrà affrontata durante l'assemblea.