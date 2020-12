"Poste di Pitelli, servono più giorni di apertura"

La Spezia - Con un'istanza che troverà spazio in sede di question time consiliare, i consiglieri Pd Luca Erba e Marco Raffaelli chiedono a sindaco e amministrazione "seppur non abbiano alcuna competenza sul tema, di attivarsi con chi di dovere, nelle appropriate sedi, al fine di sensibilizzare del problema Poste Italiane e richiedere l’estensione dei giorni di apertura degli uffici postali del borgo di Pitelli".



"Abbiamo appreso la notizia che, ad oggi, gli uffici di Poste Italiane che trovano sede nel borgo di Pitelli vengono aperti al pubblico ad orari ridotti rispetto alle normali condizioni - spiegano i due esponenti dell'opposizione -; nello specifico aprono a giorni alterni. Tale riduzione causa la mancanza di un servizio verso cui l’utenza – costituita da molti anziani che hanno pochissima dimestichezza con le nuove tecnologie e le piattaforme digitali dei servizi – ha un quotidiano bisogno. Inoltre, nei pochi giorni di apertura, proprio per le restrizioni agli accessi dovute alle regole anticovid, si registrano lunghe attese per i cittadini; cosicché molti di loro, dopo aver trascorso diversi minuti in coda all’aperto, rinunciano definitivamente ad accedere al servizio. Numerose sono state le proteste dei residenti e le notizie susseguitesi sulla stampa locale che hanno posto l’attenzione sul problema".