"Possibili iniziative con M5S su nuovo ospedale, Palmaria e area Enel"

La Spezia - Un Andrea Orlando a tutto tondo quello che ieri sera ha dialogato con Tommaso Labate presso la Mediateca regionale, parlando di elezioni regionali, rinascita del Partito democratico e situazione politica nazionale e internazionale. Dal 2007 i due si confrontano annualmente e nell'arco di questi 12 anni molto ha cambiato per entrambi.

Il parlamentare spezzino ha esordito sottolineando la presenza di quanti si sono riavvicinati al partito nelle ultime settimane tra il pubblico che ha riempito l'auditorium della mediateca. "Ci sono tanti che non vedevo da un po' - ha detto l'ex ministro prima di rispondere alla prima domanda di Labate -. Vedo che la destra è in affanno, siamo in una città non è governata e c'è lo spazio politico per recuperare il nostro ruolo: dipende da noi e dalla capacità di mettere in campo un progetto. Il Pd deve mantenere il suo profilo originario, quello di un partito che intende rappresentare uno spettro ampio della popolazione. La scelta di Renzi di creare Italia viva rientra invece in una logica di suddivisione dei ruoli, come se i moderati e la sinistra non potessero incontrarsi. Cosa che invece è già accaduta in passato. Ricordiamo e tra Forza Italia e la Lega che guarda a Orban c'è una grande differenza".



Parlando del rapporto con il Movimento cinque stelle Orlando ha sostenuto che non bisogna intendere la legge elettorale come metodo per costruire alleanze preventive. "Anche perché abbiamo visto che possono saltare, come avvenuto per il centrodestra nel 2018. Non mi aspetto che ci corrano incontro con le braccia al collo, ma mi aspetto che noi continuiamo a proporre loro questa alleanza, questo dialogo", ha detto riguardo ai grillini.

Orlando ha garantito che nella manovra in fase di stesura ci sarà un messaggio chiaro: quello di dare più capacità di acquisto ai lavoratori dipendenti e alle fasce più deboli. Per questo ci sarà una riduzione del cuneo fiscale sul lavoro e si cercheranno maggiore equità e rilancio dei consumi.

"Intendiamo fare in modo che il lavoratore dipendente si trovi con una mensilità in più a fine anno. All'inizio la cifra sarà più bassa ma poi crescerà. Vogliamo aiutare le imprese e chi ha subito maggiormente la crisi", ha spiegato il deputato. Su quota 100 Orlando ha ammesso che è necessario "ragionare sulla portata che ha avuto il provvedimento, ma che non bisogna criminalizzare chi lo ha utilizzato per raggiungere prima la pensione: chi è andato a riposo a 63/64 anni ne aveva tutto il diritto. Lasciamo da parte la criminalizzazione di queste persone, i criminali sono semmai gli evasori. La legge Fornero è stata necessaria in un certo momento ma è stata anche una misura estremamente drastica che aveva bisogno di essere ritoccata, rivista".

Guardando alle regionali della prossima primavera l'ex ministro ha definito auspicabile una alleanza con il Movimento cinque stelle. "Qui abbiamo condotto insieme la battaglia di opposizione nei confronti di una giunta che ha fallito. Da mesi c'è un dialogo anche a livello nazionale e il voto unanime su una partita come quella della Gronda è particolarmente importante per una regione come la Liguria. Parallelamente si possono portare avanti una discussione programmatica e iniziative comuni sul nuovo ospedale, sulla questione della Palmaria e sull'utilizzo dell'area di Vallegrande. Possiamo metterci a un tavolo e ragionare sulle cose che ci accomunano. I temi verranno sempre prima del candidato. Anche in Umbria è stato così: il nome non è uscito da un organigramma".

Infine un passaggio sul Pd spezzino, che una settimana fa ha visto la nomina a commissario di Daniele Borioli, dopo le dimissioni e l'addio di Federica Pecunia.

"Dobbiamo ripartire, cosa che sarebbe avvenuta a prescindere: ma dopo la nascita del governo l'aria è cambiata ora c'è più slancio. Bisogna riportare il partito in mezzo alle persone e coinvolgere i circoli, che però vanno ridotti in città. Ne abbiamo 19, come ai tempi del Pci. Sono troppi, ne bastano meno", ha concluso Orlando prima di fare un appello a iscriversi a tutti i presenti.