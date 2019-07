"Portate le fognature sino alla Foce"

La Spezia - "Considerato che il lavoro più impegnativo è già stato svolto, ossia quello di trovare un punto che permettesse di collegare la fognatura nera al depuratore degli Stagnoni, attraversando di fatto tutta la città, esiste il progetto e quindi la fattibilità tecnica favorita dalla presenza della strada di Via Genova che rappresenta una dorsale più che adatta per la rete fognaria". Massimo Lombardi, consigliere comunale di Spezia Bene Comune, vuole che anche il quartiere collinare della Foce sia collegato alla fognatura delle acque nere e lo chiede esplicitamente in una apposita interpellanza diretta al sindaco e alla giunta: "Nella passata consigliatura si è arrivati a portare la fognatura delle acqua nere all'altezza della così detta goira dei pini collegando così di fatto tale zona al depuratore degli Stagnoni. Più recentemente è stata estesa la fognatura pubblica nera sino ad un centinaio di metri a salire verso la foce lungo la strada ex Statale Aurelia, attuale Via Genova. Esiste da anni un progetto di Acam per l'estensione sino alla Foce della fognatura pubblica nera. La necessità di dotare questa ormai popolosa zona di una fognatura pubblica interpella il sindaco se intende adoperarsi affinchè tale progetto venga finanziato".