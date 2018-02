"Più parcheggi se riorganizziamo il mercato di Viale Garibaldi"

Intervento di Giacomo Peserico, consigliere comunale di Forza Italia.

La Spezia - In occasione del tradizionale mercatino di viale Garibaldi, in molte vie limitrofe è in vigore il divieto di sosta dalle 6 alle 12 del venerdì per consentire agli ambulanti di poter parcheggiare i loro automezzi. Facendo un sopralluogo durante l’orario di apertura del mercatino, è facile notare come parte delle zone riservate agli ambulanti non siano sfruttate.



Il tratto di Via Di Monale compreso tra via Colombo e Viale Amendola è normalmente occupato da sole autovetture private a rischio multa.

Nel tratto di Via Napoli compreso tra viale Garibaldi e via Nino Bixio, pochi stalli vengono impegnati da camioncini, i rimanenti spazi sono occupati da sole autovetture a rischio multa.



Con una semplice riorganizzazione del mercato settimanale, considerato che alcuni spazi, normalmente, non risultano occupati da alcun banco di vendita, potrebbero essere recuperati molti parcheggi.

Con un’interpellanza, chiederò al sindaco di ridurre le zone con divieto di sosta in occasione del mercatino del venerdì.



Avere qualche decina di stalli in più anche al venerdì non risolverà in modo definitivo il problema della sosta nel centro cittadino, ma sarà comunque una novità positiva per i residenti che tutti i giorni faticano a trovare un posteggio.



Giacomo Peserico, consigliere comunale Forza Italia