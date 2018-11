"Più Liguria, più Italia, più Europa", Avantinsieme chiama a raccolta il centrosinistra

La Spezia - "Basta con l’Italia dei no. Diamo voce all’Italia dei sì. A chi vuol crescere puntando sulle infrastrutture, a partire dalla Pontremolese, e sul lavoro. Per uscire dalla crisi economica, sociale, culturale e politica servono nuove proposte. Sono necessarie, ora più che mai, risposte concrete ai tanti problemi che affliggono la Liguria, l’Italia e l’Europa". Lo affermano i rappresentanti di Avantinsieme, il movimento politico guidato da Lorenzo Forcieri, annunciando che lunedì 26 novembre, dalle 17.30 nella mediateca regionale di via Firenze alla Spezia si parlerà di lavoro, infrastrutture, crescita e democrazia.



"Abbiamo molte idee sulle quali confrontarci e vogliamo, sulla base di queste, dare impulso al dialogo invitando tutti a elaborare, con serietà, un progetto comune. Vogliamo ripristinare ciò che in questi anni è venuto meno: il dialogo costruttivo con i cittadini, con le fasce più deboli della società, con i sindacati e le associazioni di categoria. L’Italia - affermano - va rimessa in moto, non ci sono dubbi e non c’è più tempo da perdere. Non accetteremo recinti o battaglie identitarie per affermare questo o quel simbolo. Oggi la priorità è quella di costruire un progetto che sappia ridare quel che più di ogni altra cosa manca: serenità, fiducia, ricchezza e consapevolezza. Soltanto col contributo di tutti possiamo farcela. Le liste civiche e le forze politiche che si riconoscono nell’ampio alveo del Centrosinistra scendono in campo per giocare la partita più importante: riportare l’Italia nel futuro".



All’iniziativa interverranno:

Emilio Ardovino, docente Università di Pisa in Tecniche di Emergenza e Protezione Civile

Antonello Barbieri, coordinamento regionale + Europa

Fabio Quaretti, FILT CGIL

Luciana Tartarelli, FIALS

Giovanni Boitano, Consigliere Regionale Liguri per Paita

Alberto Battilani, Sindaco di Bolano

Emanuele Moggia, Sindaco di Monterosso

Lara Ghiglione, CGIL

Graziano Leonardi, UILM

Marco Furletti, UIL Trasporti

Antonio Schizzi, Docente UniGe e dirigente pianificazione territoriale provinciale di Savona

Roberto Centi, LeAli a Spezia

Federica Pecunia, Partito Democratico

Luca Erba, Partito Democratico