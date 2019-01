'Più Europa' abbraccia i socialisti, a Spezia li guida Cavallini

La Spezia - In Più Europa (QUI la presentazione spezzina) arrivano i socialisti: una delle componenti del nuovo movimento fondato da Emma Bonino è quella socialista che, organizzatasi su scala nazionale, parteciperà al Congresso Costituente del 25-26-27 gennaio a Milano (Hotel Marriot).



In Liguria sono stati costituiti “gruppi socialisti di + Europa” in tutte e 4 le province, con un numero significativo di iscritti (per statuto ogni gruppo deve avere oltre dieci iscritti).



Coordinatore regionale e responsabile del gruppo genovese è Mauro Gradi, avvocato del Foro di Genova, già segretario ligure del PSI.



Responsabili provinciali dei gruppi socialisti di + Europa sono: Flavio Cavallini già capo-gruppo PSI spezzino (La Spezia), Marco Pozzo già presidente del consiglio comunale savonese (Savona) e Bruno Marra già vice-sindaco e presidente del consiglio comunale sanremese (Imperia-Sanremo).



“Abbiamo risposto favorevolmente alla proposta di adesione da parte di Emma Bonino nella convinzione che il valore aggiunto socialista potrà unire alla centralità europea il primato dello stato sociale” ha dichiarato Gradi che, nell’evidenziare un ragguardevole 4% alle elezioni politiche dello scorso marzo per il nuovo simbolo di + Europa in Liguria, così conclude: “alle prossime elezioni europee e contestuali amministrative, dobbiamo consolidare la già rilevante affermazione di + Europa alla sua prima uscita elettorale e contribuire alla costruzione di una credibile alternativa democratica all’attuale incubo giallo-verde”.