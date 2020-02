"Piazza sospesa: una figuraccia della giunta. Piaggi si dimetta"

La Spezia - "Una plateale figuraccia. È questo ciò che hanno rimediato ieri un Sindaco ed una Giunta che hanno voluto testardamente portare avanti il progetto della cosiddetta Piazza Sospesa, la passerella inutile, invasiva e costosa che abbiamo contestato duramente sin dal primo momento." Così Guido Melley, LeAli a Spezia, Marco Raffelli, PD, Federica Pecunia, Italia Viva, Massimo Lombardi, Spezia bene comune, Luigi Liguori, Spezia bella forte ed unita, Paolo Manfredini, Partito Socialista, Lorenzo Forcieri, Avanti Insieme, che continuano: "Come avevamo previsto è intervenuto un parere contrario da parte della Sovrintendenza regionale che ha smontato pezzo per pezzo uno dei progetti chiave di questa Amministrazione di dilettanti ed incompetenti, che sino ad ora ha dimostrato di navigare a vista: si pensi al progetto di riqualificazione di Piazza Cavour, tornato nelle nebbie, piuttosto che al tanto decantato tunnel di Monasteroli, un’altra idea balzana e totalmente inutile per la città.

E ieri sera, durante il Consiglio straordinario da noi richiesto, abbiamo registrato le dichiarazioni fuori luogo ed ancora una volta offensive di un Sindaco privo di una visione strategica della città e la posizione ottusa di una maggioranza che ha detto no alle nostre proposte di disegnare un Masterplan integrato per tutti gli interventi sul nostro Waterfront, evitando di procedere a tentoni, e di destinare l 2 milioni di euro della Piazza Sospesa ad interventi di potenziamento dei parcheggi del centro storico. Il solito muro contro muro senza uno straccio di proposta per lo sviluppo della nostra città. Crediamo che l'assessore Piaggi, visto l'ennesimo progetto naufragato, debba prendere atto del suo fallimento e cortesemente togliere il disturbo."