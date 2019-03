"Piazza del mercato, integrare nel progetto la copertura storica"

La proposta del consigliere Costantini.

La Spezia - Recuperare piazza del mercato andando a reinserire parti della tettoia storica: a lanciare la proposta, nel corso della Commissione tenutasi lunedì scorso (qui), il consigliere di maggioranza Umberto Costantini. “Parliamo di piazza storica, ma cosa è rimasto di storico? - ha esordito – La tradizione dei banchi, la tipologia della merce, ma a livello strutturale di storico non c'è rimasto niente. Mi risulta che la copertura della vecchia piazza del mercato esista ancora e si trovi in qualche officina dell'Arsenale. Non sarebbe male recuperarla e sistemarla sotto o accanto la nuova copertura che si andrà a realizzare. Potrebbe diventare un elemento di attrazione”. L'audace idea in commissione ha riscosso perplessità diffuse soprattutto per quanto concerne il reperimento della vecchia copertura, il suo stato di conservazione, verosimilmente non ottimale, e la sua eventuale integrazione nel progetto di restyling.