"Piazza Sospesa invasiva e impattante sui giardini"

La Spezia - Lasciare cadere il progetto della Piazza Sospesa e trovare più avanti una soluzione per unire il centro storico al mare, tenendo conto del progetto globale di rifacimento del waterfront al momento mai affrontato in maniera organica. E' sostanzialmente questo che chiede compatta l'opposizione, che ha chiesto e ottenuto lunedì prossimo 10 febbraio di poter svolgere un consiglio comunale straordinario in merito. Ci sono le firme di Luca Erba, Guido Melley, Massimo Caratozzolo, Dina Nobili, Lorenzo Forcieri, Donatella Del Turco, Roberto Centi, Jessica De Muro, Federica Pecunia, Massimo Lombardi, Luigi Liguori, Marco Raffaelli e Paolo Manfredini in calce al "no" secco ad uno dei progetti su cui l'amministrazione Peracchini ha messo, come si suol dire, la faccia.

Uno dei più ambiziosi e di certo uno dei più impattanti, da cui sarebbe molto difficile in futuro tornare indietro. Come fu per Piazza Verdi, per alcuni si tratta di un coraggioso intervento di modernizzazione della città e per altri uno scempio che rischia di cambiare per sempre la filosofia di uno dei punti nevralgici della città storica. Di questo avviso l'opposizione che denuncia come "il progetto della Piazza Sospesa è stato adottato dall'amministrazione senza alcun percorso di pubblica partecipazione con la cittadinanza nonostante il particolare rilievo che intenderebbe assumere per il disegno urbanistico della nostra città".



L'esigenza è evitare il semaforo di Via Diaz che interrompe il passeggio per chi dalla città vecchia vuole raggiungere il mare. L'architetto Femia, su input di Palazzo Civico, ha pensato di risolvere il problema con una passerella, lunga 170 metri e alta oltre 5 metri, che scavalchi Viale Italia: la soluzione prefigura anche la nascita di uno slargo sopraelevato che diventi un nuovo punto di sosta e osservazione del panorama. Qualcosa che secondo le opposizioni "non risolve l'obiettivo strategico di creare un asse di collegamento tra la città e il mare" e costituisce "una struttura impattante e invasiva sull'area dei giardini storici, vincolati da prescrizioni paesaggistici per i valori storico-monumentali".

Un progetto che i consiglieri di LeAli, Partito Democratico, Avantinsieme, Movimento Cinque Stelle, PSI, Spezia Bene Comune e del misto ritengono "calato dall'alto" e "scollegato da una pianificazione architettonica" dell'intera area, tra le più riconoscibili della Spezia. La richiesta che sarà espressa lunedì prossimo passa dunque dal sollevare bandiera bianca e negoziare con il governatore Toti il dirottamente dei 2 milioni di finanziamento arrivati dalle Regione Liguria sulla realizzazione di parcheggi a servizio del centro. In un secondo momento, a mente fredda, inserire poi il progetto di collegamento mare-città della progettazione globale del nuovo waterfront, da Calata Paita al Ponte Thaon di Revel.