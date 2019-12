“Piazza Chiodo a rilento? Mi chiedo se Melley viva nella mia città”

La Spezia - Mesi e mesi di cantieri ma il restyling di Piazza Chiodo non è ancora terminata. E’ Guido Melley a chiedere conto dei cantieri dell’agorà dedicato al progettista dell’Arsenle Militare. La risposta di Luca Piaggi non tarda e suona come una risposta per le rime: “Mi chiedo se il consigliere Melley viva nella mia stessa città. Quella stessa dov’è piovuto per mesi come non accadeva dal 1966. La risposta è semplice: non è possibile asfaltare quando piove, non è tecnicamente possibile. I lavori procederanno in maniera regolare e sono stati sospesi per il periodo natalizio per permettere ai cittadini di venire in città con maggior facilità. Di sicuro cercheremo di farli nel più breve tempo possibile. Se piove non si può fare ma è lo stesso Piaggi a spiegare che mancano altri dettagli prima della consegna: “Ci sono da fare alcune parti dell’illuminazione, gli impianti elettrici: subito dopo lo shopping natalizio si riparte”.