"Permettiamo agli spezzini di tornare a far visita ai defunti"

La Spezia - “Raccogliendo le tantissime segnalazioni che ci sono arrivate chiediamo al Sindaco della Spezia di fare in modo che quanto prima si possa consentire ai nostri concittadini di accedere ai Cimiteri per portare un saluto ai loro cari defunti”. Lo chiedono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia della Spezia Sauro Manucci e Maria Grazia Frijia che continuano: “ troviamo questa una decisione, che dopo quasi due mesi di quarantena, sia doverosa per rispondere con senso di condivisione e vicinanza alle esigenze di tante persone”.

“ Siamo certi che chi vorrà andare a portare un saluto con senso di responsabilità, come gli italiani hanno dimostrato in questi mesi, sapranno rispettare le regole anti-contagio, mascherine e guanti, e la misura del distanziamento sociale laddove ve ne fosse bisogno. Una decisione in questa direzione sarebbe, da parte dell’amministrazione, un gesto di grande sensibilità. Per molti nostri concittadini non essere riusciti ad andare al Cimitero in questo periodo è stata causa di grande dolore, dobbiamo provare a dare una risposta positiva”, concludono Manucci e Frijia.