"Permettere il presidio di Casapound è un'offesa alla Spezia"

L'appello di associazioni e partiti della sinistra a prefetto, questore e sindaco.

La Spezia - Al prefetto Antonio Lucio Garufi, al questore Francesco Di Ruberto e al sindaco Pierluigi Peracchini. A loro si rivolgono associazini e partiti della sinistra dopo il via libera accordato al presidio di Casapound in Piazza Brin per questo pomeriggio. "Siamo costretti a scrivervi per manifestare la nostra forte preoccupazione e indignazione in merito all'annunciato presidio - recita la missiva rivolta ai massimi rappresentanti dello Stato sul territorio - A fronte della violenta aggressione di ieri sera a Bari ai danni di militanti, dirigenti politici di forze democratiche e financo di un europarlamentare in carica, avvenuta per mano di esponenti di Casapound Italia armati con catene e tirapugni, sarebbe secondo noi opportuno vietarlo ai fini di salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica e privata. Crediamo infatti che permettere il normale svolgimento di un presidio da parte di una organizzazione politica che ancora una volta è coinvolta in atti violenti e intimidatori costituirebbe una grave provocazione e un 'offesa alla storia della nostra città oltre che un serio pregiudizio ai valori democratici costituzionali e ai sentimenti di civile convivenza". L'appello è firmato da ANPI, ARCI, CGIL, Libertà e Giustizia, RAOT, Sinistra Italiana, Rifondazione comunista, Possibile, Partito Democratico, Partito Comunista Italiano, Mdp - Articolo 1, dai gruppi consigliari LeAli a Spezia e Spezia Bene Comune e dal gruppo regionale

Rete a Sinistra.