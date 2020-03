"Peracchini, su Diadema decisione vergognosa. E l'ospedale non c'entrava"

La Spezia - Ho riflettuto tantissimo se prendere una posizione o tacere. Siamo in piena emergenza, e si fa rispettosamente silenzio. Ma quando si verificano episodi che fanno venire meno quei lati umani che proprio nell’emergenza dovrebbero primeggiare, allora uno sente di dover esternare sdegno, imbarazzo, vergogna.

Davanti alla richiesta d’aiuto di connazionali in mezzo al mare

(COSTA DIADEMA VA A PIOMBINO), che chiedevano di attraccare per rifornimenti, mentre Capitaneria di Porto e Autorità Portuale concedevano i moli, il Sindaco si opponeva. A parole ovviamente, perché anche firmando un’ordinanza, non avrebbe potuto comunque condizionare la gestione di luoghi su cui non ha alcuna autorità, come i porti.

Ma Costa toglieva il disturbo, trovando rifugio nelle parole del Sindaco di Piombino, di Fratelli d’Italia peraltro.

E per giustificare la decisione vergognosa Peracchini dava in pasto all’opinione pubblica la scusa della sofferenza della struttura sanitaria, ben sapendo che il sostegno delle persone, con quel motivo, si sarebbe moltiplicati e nessuno avrebbe osato creare problemi.

Ma i membri dell’equipaggio non chiedevano ricovero.

E difatti il Sindaco di Piombino non ha aperto le porte dell’ospedale della sua città all’equipaggio Costa.

Ha permesso alla nave di attraccare, per far sì che la macchina del sistema sanitario nazionale si mettesse in moto, per farsi carico dei casi positivi conclamati (che sappiamo essere uno solo!) e trasportarli strutture disponili sul territorio nazionale.

Ecco le parole del Sindaco di Piombino: “Ho avuto rassicurazione da parte del ministro Paola De Micheli che i malati saranno immediatamente trasferiti negli ospedali nazionali, con mezzi idonei e dedicati.”

Cos’avrebbe impedito farlo anche qui, è un mistero!

Ma nel non soccorrere quegli uomini siamo venuti meno alla nostra storia, non politica - non ne voglio nemmeno fare una questione di schieramenti politici.

Parlo della storia culturale di questa città, di persone dai profondi legami con il mare, con la Marina, con i suoi valori ed i suoi codici.

Tutti abbiamo ascoltato le parole di Papa Francesco la settimana scorsa. Ha ammonito: “Siamo tutti sulla stessa barca! In un mare in tempesta”

Alla Spezia quella barca si è materializzata dopo poche ore, ma invece seguire le indicazioni del Pontefice, dare solidarietà e sostegno ai nostri concittadini in difficoltà, il Sindaco della Spezia ha detto no.



Marco Raffaelli, capogruppo Pd nel consiglio comunale della Spezia