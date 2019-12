La Spezia - "Francamente non si comprende perché Radio Number One si sia sentita in dovere di rispondermi. Il mio attacco non era certo rivolto alla loro qualità artistica ma alla inconsapevolezza e approssimazione con cui Peracchini impiega i soldi pubblici.Detto ciò credo spettasse alla amministrazione rispondere ma come sempre non si pronunciano e preferiscono fare rispondere altri a questioni di merito che riguardano solo loro. Godetevi lo spettacolo se pensate sia adeguato alla città e alla sua vocazione turistica.

Io mi auguro un Peracchini più attento a spendere i soldi dei cittadini con più senno". Lo dichiara in una nota Federica Pecunia, capogruppo di Italia Viva nel consiglio comunale della Spezia.