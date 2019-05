"Peracchini inaugura cose pensate da altri senza mai citare una sola volta chi le ha volute"

La Spezia - "Il sindaco Peracchini oltre a non aver brillato in questi due anni per attività concrete, il nulla in città ed il nulla in prospettiva per il futuro della Spezia, non brilla certo in questione di stile. Ha iniziato, fin da subito, ad inaugurare opere pensate, finanziate e cantierate dalla giunta precedente senza mai dire una parola in merito, senza mai citare, una sola volta, chi ha lavorato a quello che lui inaugurava. Penso alle case popolari del Favaro, di Via Veneto, o dell’ex Pacinotti, oppure a progetti come il Parco delle Mura, la biblioteca Mazzini, i laboratori in Arsenale, l’ascensore allo stadio Picco, l’auditorium alla Beghi etc. Di queste opere poco o nulla ha fatto, di sicuro non ha citato chi le ha rese possibili". Matteo Bellegoni, segretario regionale del Partito Comunista Italiano, attacca il primo cittadino: "È, appunto, una questione di stile. E che dire dell'ultimo post su Facebook con un attacco gratuito a Greta Thunberg ed indirettamente ai tanti giovani che nelle scorse settimane avevano riempito le piazze su uno dei temi più importanti per il futuro dell’umanità è un ulteriore mancanza di stile? Una mancanza di stile inadatta ad un primo cittadino".