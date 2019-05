“Peracchini fa lo scaricabarile. Revochi l’iniziativa di Casapound”

Prosegue la querelle relativa alla presentazione del libro dell'editore Altaforte, vicino a Casapound. Dalla minoranza: "Il sindaco non sa cosa fanno gli uffici?"

La Spezia - “Il sindaco Peracchini non ne sa niente! Scarica le sue responsabilità sui lavoratori del Comune e muove accuse deliranti all’opposizione.” Così Guido Melley, LeAli a Spezia, Federica Pecunia, Pd, Massimo Lombardi, Spezia bene comune, Luigi Liguori, Spezia bella, forte ed unita e Paolo Manfredini, Partito Socialista, che continuano: “Il sedicente scrittore di Casapund è un candidato alle Europee della stessa formazione neofascista; la sua presenza alla Beghi, oltre che essere un insulto alla città, prefigura anche una iniziativa elettorale nella biblioteca pubblica. Vergogna nella vergogna. E Peracchini? Non ne sa niente e scarica la responsabilità di un evento autorizzato, come gli stessi fascisti di Casapound rivendicano, sugli uffici comunali, come è suo costume. È un sindaco che non sa cosa fanno i suoi uffici?”.



Concludono i consiglieri: “Aspettiamo una doverosa comunicazione ufficiale del Sindaco. Spieghi alla città perché l’iniziativa è stata autorizzata; comunichi la sua opinione su Casapound e sulla presenza alla Beghi. Se non è d’accordo, come ci auguriamo, revochi l’autorizzazione e prenda le distanze. La città attende. Da parte nostra, se questa vergogna sarà consentita, sabato saremo di fronte alla Beghi per manifestare il nostro dissenso assieme ai cittadini ed a tutte le forze democratiche ed antifasciste del territorio.”