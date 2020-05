"Peracchini eserciti la sua autorità e porti ASL al confronto"

La Spezia - “I Sindaci di Levanto e di Bolano ricordano giustamente alla Commissaria (commissariata) Troiano che stanno ancora attendendo le risposte promesse da più di un mese, dopo le richieste che le vennero poste durante il Comitato Ristretto, convocato per trattare il tema dell’emergenza sanitaria.

È incredibile.

La dirigente di ASL ha evitato qualsiasi tipo di confronto. Con i Sindaci della Provincia, con il Consiglio Comunale della Spezia, e non solo.

Abbiamo alle spalle la fase critica, ma l’alta direzione della sanità spezzina continua a rimanere assente agli appelli ed ai richiami che le Istituzioni le fanno.

Mentre il Sindaco e Presidente della Conferenza Peracchini non muove una paglia e, anzi, richiama al dialogo ed alla collaborazione.

Ma quale collaborazione si dovrebbe avere se non si convocano le sedi del confronto per provare ad avere una discussione anche costruttiva?

Stessa assenza viene poi rimarcata anche dagli ordini delle professioni, dai sindacati del personale sanitario, dalle associazioni che intervengono in questi giorni ospiti nelle sedi pubbliche nel Comune della Spezia.

Insomma c’è praticamente tutto un territorio che pretende considerazioni da parte di chi dovrebbe rispondere ai cittadini del servizio che presiede, e qui ci si continua a girare dall’altra parte come se si avesse a che fare con un qualcosa di fastidioso.

Ma che atteggiamenti sono?

Ma davvero anche il centrodestra permette che si sminuiscano così i rappresentanti dei cittadini, i lavoratori e le parti sociali?

Ci sono numerose Istituzioni che premono per la convocazione della Conferenza dei Sindaci, ormai non più rimandabile.

Ci riesce il Sindaco Peracchini, in qualità di Presidente di quell’organismo, ad esercitare l’autorità richiesta, ed a far rispettare il ruolo suo e degli altri colleghi, programmando un confronto non più rinviabile?"



Marco Raffaelli

Dina Nobili

Luca Erba

Massimo Baldino Caratozzolo