"Peracchini convochi assemblea dei sindaci, assurdo non condividere strategia comune"

La Spezia - "È assurdo che in una situazione di estrema emergenza il presidente della provincia Pierluigi Peracchini non abbia ancora condiviso una strategia comune con gli altri sindaci del territorio.

È indispensabile convocare al più presto una conferenza dei sindaci per affrontare il problema dell'emergenza covid che sta coinvolgendo in primis il Comune della Spezia ma che sta avendo ripercussioni in tutta la nostra provincia". Lo chiedono in una nota i sindaci Battilani (Bolano) e Bertoni (Vezzano) e il vice sindaco Tinfena (Arcola), esponenti di Italia viva.

"Per tutelare la salute dei nostri concittadini chiediamo al presidente della conferenza dei sindaci Pierluigi Peracchini di convocare per i primi giorni della prossima settimana un incontro specifico con tutti i primi cittadini della provincia spezzina per condividere una strategia comune per uscire da una situazione che giorno dopo giorno si fa sempre più preoccupante.

Se Peracchini non ascolterà le nostre richieste saremo obbligati a procedere con l'autoconvocazione dell'assemblea", concludono.