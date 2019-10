"Peracchini ad Enel dica che non vogliamo la centrale a turbogas"

La Spezia - “Apprendiamo dalla stampa che oggi il sindaco incontrerà Enel presso il Ministero dell’Ambiente. Bene e giusto che ribadisca all’azienda gli l’impegno sullo stop al carbone entro il 2021, con la dismissione della centrale. La stessa lo ha annunciato, rimarcato, ripreso, sottolineato, messo per iscritto. Quello che però non ritrovo, nelle dichiarazioni di Peracchini, sono: la volontà di ribadire con forza all’azienda la bonifica dell’area; ed una posizione nei confronti del progetto sulla nuova centrale a turbogas, che si ha intenzione di costruire al posto di quella esistente". Marco Raffaelli, consigliere comunale del Pd, aggiunge: "Ricordo che, prima il PD con le opposizioni, poi in un secondo tempo il consiglio tutto, ha detto chiaramente no a questa ipotesi. Vogliamo, semmai, che Enel rimanga sul territorio con una produzione attraverso energie rinnovabili, ed uno sviluppo incentrato sulla blue economy. Tenendo presente anche che una parte consistente di quelle aree possono diventare spazi per sviluppare settori economici quali la nautica, la logistica integrata, ed altre realtà importanti del nostro territorio. Occorre pertanto ricordarlo al sindaco.”