"Per una Tac più di sei mesi, Ecg sotto sforzo infattibile in tempi umani"

La Spezia - Oltre sei mesi per ottenere una visita oculistica o una Tac, visite fisiatriche quasi impossibili, elettrocardiogramma sotto sforzo irraggiungibile “in tempi umani”. Lo denunciano, per fare qualche esempio, i consiglieri di opposizione spezzini (quasi) al completo in una mozione dall'eloquente titolo: “Liste d'attesa sanitarie ormai incontrollabili”. Il documento, che sarà discusso in occasione del consiglio comunale in programma lunedì prossimo, 11 novembre, è stato presentato dai consiglieri Centi e Melley (Leali a Spezia), Pecunia (Misto), Raffaelli, Erba e Nobili (Pd), Caratozzolo (Per la nostra città), Liguori (Spezia bella forte unita), Lombardi (Spezia bene comune).



“Nel 2018 il rapporto tra la spesa sanitaria e la ricchezza prodotta nel Paese, cioè il Pil, è sceso a quota 6,5 per cento, soglia limite indicata dall'Organizzazione mondiale della sanità – scrivono i consiglieri nel cappello della mozione -. Sotto questa soglia, non è più possibile garantire un'assistenza di qualità e neppure l'accesso alle cure, con una conseguente riduzione dell'aspettativa di vita. L'emergenza è continuata nel 2019 perché si è scesi al 6,4 per cento, e sprofonderò al 6,3 nel 2020. Un segno tangibile dell'affanno del sistema sono le liste d'attesa fuori controllo. Qui alla Spezia la situazione sembra ormai fuori controllo e quotidianamente ci troviamo testimoni di piccole e grandi espressioni di sgomento e disperazione”. E qui il documento fa gli esempi menzionati in apertura. “Le liste d'attesa rappresentano per i cittadini una rilevante inefficienza del Sistema sanitario nazionale – continuano gli esponenti del centrosinistra -, non solo perché generano ansie e disagi ai pazienti e alle loro famiglie, ma come abbiamo detto il risultato è che molti italiani consumano meno sanità e cioè rinunciano alle cure, alle analisi e alla prevenzione, alla terapia. Dice l'Istat che almeno il 6,5 per cento della popolazione ritarda o non si cura più. Esiste quindi una discriminazione sociale perché i benestanti possono avere diagnosi e terapie molto prima di chi benestante non è rivolgendosi tranquillamente al privato”.



Di qui una triplice richiesta di impegno rivolta al sindaco del capoluogo Pierluigi Peracchini e alla sua giunta. Si auspica la messa in atto di “ogni possibile intervento sulle organizzazioni sanitarie pubbliche sia locali che regionali affinché siano messe in atto tutte quelle procedure organizzative volte a modificare radicalmente la situazione attualmente in essere”. E ancora si chiede a Palazzo civico di “porre in atto ogni possibile procedimento col fine di giungere per lo meno ad un miglioramento di questa situazione che investe pesantemente la sanità spezzina e che causa oltretutto emorragia di pazienti verso Asl fuori regione”. Infine si richiede la convocazione di un'apposita commissione per audire “i responsabili regionali e locali di questa situazione che sta diventando ormai un dramma sociale di non poco conto, soprattutto nello Spezzino, dove, anche a causa della instabile situazione strutturale ospedaliera, il problema inefficienza sanitaria sta maggiormente evidenziandosi”. Una “instabile situazione strutturale ospedaliera” sulla quale, al momento della redazione del testo, non era ancora piovuto l'aggiornamento della rescissione del contratto con la ditta Pessina, ormai ex incaricata della costruzione del nuovo ospedale al Felettino.