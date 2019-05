"Per un'Europa più forte", il Pd lancia la volata elettorale dalla Beghi

La Spezia - Sabato 11 maggio alle 18 nell'auditorium della biblioteca comunale Beghi si terrà l'iniziativa dal titolo: "Per un'Europa più forte". Parteciperanno i candidati all'europarlamento per la Circoscrizione Nord-Ovest della lista del Pd Siamo Europei , On. Brando Benifei e Irene Tinagli, introdotti dal sindaco di Luni Alessandro Silvestri. Nel corso dell’iniziativa interverrà l’onorevole Raffaella Paita, capogruppo Pd in commissione trasporti alla Camera. "Le prossime elezioni segneranno un momento storico nella vita dell’Unione europea, definendo una sfida tra due concezioni diverse di sovranità: da un lato quella illusoria dei nazionalisti, che millantano di potersi confrontare alla pari con le grandi potenze; dall'altra coloro i quali vedono nel progetto europeo l'unico mezzo per costruire una democrazia sovranazionale e una vera sovranità popolare. Non sarà il cieco isolamento a risolvere le questioni fondamentali che abbiamo di fronte: i flussi migratori, le politiche fiscali, il lavoro, il futuro dei giovani, sono tutti temi che richiedono un'Europa più forte e unita. L'Italia ha bisogno di investire nel proprio futuro e solo impegnandosi per cambiare l'unione europea, guardando al sogno degli Stati Uniti d'Europa, potremmo realizzare questo obiettivo".