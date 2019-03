"Per evitare un errore in commissione Cenerini ha solo ricordato il regolamento"

La Spezia - Marco Frascatore presidente della IV Commissione Permanente Sanità interviene in merito all'episodio occorso durante la commissione consiliare sulla fibromialgia. In chiusura di seduta il presidente avrebbe voluto dare la parola al pubblico in via straordinaria però, per regolamento, come ha sottolineato il commissario Cenerini non era possibile. Il consigliere Frascatore ha dichiarato in una nota: "Vorrei precisare che il Commissario Cenerini mi ha ricordato semplicemente il regolamento e per questo gli sono grato garantendo così il corretto svolgimento della Commissione e non certo un intervento censore nei confronti di una signora del pubblico che aveva chiesto di intervenire e che ricordo nel regolamento delle Commissioni non è previsto. Infatti il mio tentativo di far intervenire la signora mi avrebbe, seppur in buona fede (visto l’argomento che umanamente mi ha coinvolto) e in maniera apolitica, portato a derogare norme che in tutte le commissioni, compresa quella da me presieduta, devono essere rispettate e fatte rispettare".