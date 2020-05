"Pd ostaggio di Baldino, supportato dalla Nobili in accappatoio"

La Spezia - Martedì 28 aprile sono stato chiamato da dei cittadini di Montepertico, che mi segnalavano il problema che un’area verde era oggetto di lavori con ruspe in movimento, il pomeriggio dopo mi sono recato in loco ad appurare i fatti. Con rispetto delle regole in vigore, ho parlato con numerose persone, alcune passavano casualmente, nessuna contenta della trasformazione.

Ho immediatamente telefonato al Sindaco Pierluigi Peracchini e all’Assessore delegato Luca Piaggi, ai quali ho relazionato la situazione. Il giorno dopo ci siamo visti in comune con l’assessore e alcuni rappresentanti dei cittadini, l’amministrazione ha raccolto le lamentele e ha provveduta all’immediata sospensione dei lavori, insieme a Piaggi abbiamo proposto una mediazione da valutare, per andare incontro a queste nuove istanze.

Il primo maggio al mattino sono ritornato in zona Montepertico, per valutare altre possibilità, ma non ne ho viste molte. Tantissima gente sempre rispettosa dell’emergenza sanitaria, mi ha segnalato vari altri problemi, che ho già passato agli uffici. Per quanto riguarda l’area verde, la maggioranza degli abitanti era possibilista, sulla ricerca di una mediazione.

Ieri nuova riunione in comune con l’assessore Piaggi, sono state prospettate varie proposte, fra cui la migliore della quale avevo parlato con l’assessore è quella di fare i parcheggi a lisca di pesce lungo la strada (foto a fondo articolo), allargando la stessa, mettendo dei rallentatori e illuminando meglio la zona, per garantire la massima sicurezza, in questo modo oltre il 70% dell’area verde rimarrà tale, anzi verrà attrezzata come da richieste dei residenti e dotata di altri alberi e panchine.

Fa tenerezza l’intervento fuori tempo del gruppo consiliare del PD, coloro che sono stati cacciati perché non ascoltavano la gente, si buttano su ogni argomento e fuori tempo!

La realtà è che appena ricevuta da me la segnalazione del malcontento, l’amministrazione ha fermato i lavori e ha saputo ascoltare e proporre un’alternativa, cose mai viste prima! Purtroppo il capogruppo del PD Raffaelli, ostaggio e in balia dell’interventista ad ogni costo Baldino Caratozzolo, supportato acriticamente dalla Nobili in accappatoio (probabile riferimento alla seduta in videoconferenza dell'ultimo consiglio comunale, ndr), non può far altro che rimediare figuracce, se vuol continuare a ricoprire il ruolo. Auspico che grazie al Pd non vengano buttati via soldi pubblici per inutili commissioni, a problema risolto, vera specialità del prode Baldino!

Voglio fare un plauso in primis all’assessore Luca Piaggi e poi al Sindaco Peracchini, perché non è facile fermarsi e cambiare idea, quando un lavoro è appaltato e in esecuzione.

La zona avrà un’area verde riqualificata, una viabilità migliorata compresa l’illuminazione, perdendo soltanto qualche metro di verde, per fare 7/8 parcheggi che servono sempre.



Fabio Cenerini

Capogruppo Forza Italia nel consiglio comunale della Spezia