"Passo avanti verso la dismissione inquinante di Enel”

La Spezia - “Con la comunicazione con cui oggi Enel per la prima volta ufficializza la decisione di mettere fuori servizio la centrale a carbone della Spezia dal gennaio 2021, registriamo un passo avanti verso un obiettivo storico”. E’ quanto si legge in una nota della lista civica “Per la nostra città con Giulio Guerri” che prosegue: “ La nostra lista civica si è battuta per tanti anni e che è stato uno dei punti fondamentali del nostro programma sia nel 2012 che nel 2017”.

“Ora naturalmente continueremo a batterci per l'obiettivo dell'abbandono del progetto di centrale a gas - conclude la nota -, per la bonifica delle aree e per il loro utilizzo futuro solo con attività non inquinanti, così come indicato nell'odg che abbiamo votato insieme alle altre forze di maggioranza in Consiglio Comunale lo scorso 10 giugno”.