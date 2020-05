"Parole di Rosson oltraggiose, non si addicono a un rappresentante delle istituzioni"

La Spezia - Le parole di Alessandro Rosson, capogruppo della Lega in consiglio provinciale, nei confronti della liberazione di Silvia Romano sono gravi ed oltraggiose, e mal si addicono a un rappresentante delle istituzioni. Silvia è una ragazza di 23 anni che ha dedicato gli anni più belli della sua gioventù alla solidarietà verso gli ultimi, ed è stata rapita in Kenya diciotto mesi fa mentre faceva la volontaria in un orfanotrofio. Crediamo che questa breve descrizione di chi ha scelto con i fatti di “aiutarli a casa loro “ , differentemente da chi non perde occasione per insultare chi aiuta il prossimo, e che farebbe meglio a tacere su certe questioni per non farsi ricordare che l’ex tesoriere del proprio partito è stato condannato per aver utilizzato denaro pubblico per le spese elettorali anche per acquistare diamanti in Tanzania (paese confinante con il Kenya), sia sufficiente per comprendere la faccia tosta di chi, invece di unirsi alla gioia di tutti gli italiani per festeggiare la liberazione di una nostra connazionale, preferisca lanciare becere e vergognose strumentalizzazioni politiche .



Il Coordinamento Gruppo

Più EuropaPiù La Spezia