"Paladini non è il coordinatore di Più Europa". La replica: "Tutto in regola, i circoli non esistono"

La Spezia - Giacomo Paladini non è il coordinatore di Più Europa La Spezia. Lo sostiene Martina Cito, componente dell’assemblea nazionale del movimento di ispirazione radicale, ritenendosi “l’unico soggetto abilitato alla Spezia a rappresentare Più Europa. Alla Spezia ci sono tre circoli di Piùeuropa, che forse il presunto, non eletto, coordinatore non conosce neppure, che mettono insieme circa 100 iscritti. Il signor Paladini,invece, ha messo insieme un gruppo, che dai dati, risulta essere composto da non più di quindici persone. Gli altri circoli non sono stati ancora riuniti solo perché si è in attesa di disposizioni organizzative non ancora pervenute dal livello nazionale”.



“La mia elezione è avvenuta in piena regola – replica Paladini - Più Europa è organizzata sui territori solo ed esclusivamente con lo strumento dei Gruppi che sono soggetti alle regole e procedure previste nello Statuto del partito. I Circoli richiamati dalla Cito, semplicemente non esistono. Non è previsto infatti nessun organismo provinciale. In autunno si terrà il Congresso Regionale. Essere membri dell’assemblea Nazionale non ha nessuna ricaduta automatica sul territorio. Il Gruppo Più Europa Più La Spezia è coinvolto in tutte le iniziative del partito e questo dimostra che siamo un punto di riferimento in città. Inoltre tutti possono costituire gruppi di Più Europa territoriali e tematici. Quindi: di cosa stiamo parlando? Saranno le persone a giudicare chi si autoproclama e chi no”.