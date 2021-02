"Oss, non comprendiamo perché Natale e Centi abbiano votato con i Cinque stelle"

La Spezia - Siamo molto colpite delle dichiarazioni dei Consiglieri Regionali Natale e Centi sul tema Oss. Se abbiamo capito bene hanno votato una mozione urgente dei 5 Stelle nel chiedere di fare presto ad avviare il concorso così come pubblicato in gazzetta. Il concorso in questione è già stato oggetto di un forte interessamento del sottosegretario Zampa che dopo l'incontro che abbiamo avuto con lei a Roma ha lavorato con Regione Liguria, affinché si bandisse un concorso che non richiedesse pre selezione e test di ingresso.

Italia Viva si è battuta in questi anni su tutte le proposte e grazie al nostro interessamento presso il Ministero, si è ottenuto il passo avanti rispetto al concorso che Toti avrebbe messo in campo, privo di qualunque tutela per i lavoratori attualmente impiegati in Coopservice.

Quello su cui si doveva lavorare in Regione era proprio relativo all’apertura già ottenuta dalla sottosegretaria e fare in modo che Toti consentisse le necessarie modifiche che i sindacati chiedono da subito: la valorizzazione di coloro che hanno già prestato l'opera presso il servizio nel pubblico impiego.

Per questo non comprendiamo proprio le ragioni che abbiano guidato i consiglieri regionali Natale e Centi a votare l'ordine del giorno presentato dai Cinque stelle.

Avevamo già fatto una proposta mesi fa per uscire da questo empasse, quella di prorogare l'appalto e indire il concorso per il completamento dell'organico. E creare una platea più larga per dare a tutti la possibilità a scorrimento della graduatoria di poter mantenere il proprio posto di lavoro.

Siamo ancora in tempo, lavoriamo tutti insieme per incidere sulle decisioni sbagliate di Toti.





Dina Nobili e Federica Pecunia, consigliere comunali Italia viva