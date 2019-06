"Ospedali al palo e personale all'osso. Si faccia presto con il nuovo direttore"

La Spezia - "La sospensione del tavolo sulla Sanità è l’ennesima tegola che si abbatte sulla ASL spezzina. Una decisione quella assunta dalle sigle sindacali che non aveva altra alternativa. Le dimissioni del Direttore Generale Andrea Conti hanno fatto mancare l’interlocutore principale col quale confrontarsi sui tanti, troppi, problemi aperti. In un momento cruciale per la nostra sanità rimaniamo completamente senza governo". Lo dichiara il consigliere regionale Francesco Battistini (Italia in Comune).



"Il cantiere per il Nuovo Felettino - prosegue -, demolizione a parte, non è mai partito; l’Ospedale Sant’Andrea è sempre più inadeguato e vetusto; l’Ospedale San Bartolomeo mal organizzato e sottoutilizzato. Mentre sul fronte del personale permangono tutti i nodi di sempre: l’organico è ampiamente sottodimensionato. Ora è necessario sapere come intende muoversi la Giunta regionale. Dobbiamo avere la certezza che venga nominato, nel più breve tempo possibile, un nuovo Direttore Generale per ASL5. Nella consapevolezza che, questa volta, a differenza del ciclo di Conti, non si tratterà della seconda carica dirigenziale dell’Azienda. Infatti, la dottoressa Maria Antonietta Banchero, che inspiegabilmente continua a ricoprire il ruolo di Direttore Sanitario in ASL5, non è in possesso dei requisiti per poter diventare Direttore Generale e infatti il suo nome non compare negli elenchi nazionali degli idonei".