"Ospedale è urgenza, perché da Ire ancora nessun parere?"

La Spezia - Dina Nobili, consigliere comunale Pd, ha presentato un interpellanza consiliare sull'ospedale del felettino "nella speranza - scrive in una nota - di avere risposte chiare e concrete da questa amministrazione comunale di centrodestra sulla storia infinita della costruzione del nuovo nosocomio".

"Mi rivolgo a lei Signor Sindaco - continua Nobili - visto che un suo Consigliere di Maggioranza parla di piano B , sarebbe così gentile di dire a tutta la Cittadinanza Spezzina di cosa si tratta questo piano e come verrà realizzato? E poi visto che la Ditta Pessina più volte ha ribadito che vuole realizzare il nuovo Ospedale come è testimone il concordato stabilito dal tribunale di Milano perché illustrissimo Sindaco non è mai intervenuto per sollecitare Ire a dare risposte visto l urgenza dell'Ospedale? Risposte positive o negative questo è chiaro. E poi dopo che gli uffici tecnici del Comune e Provincia della Spezia hanno dato il via libera ai lavori già da fine giugno , perché Ire non si è ancora espressa con un suo parere? Eppure è sotto gli occhi di tutti l'urgenza di un nuovo ospedale alla Spezia, moderno , efficace, efficiente che sappia accogliere in modo dignitoso i nostri malati e nonostante che ci siano ancora i 150 milioni di euro stanziati dal centro sinistra , e dico ancora perché se perdiamo altro tempo andranno in fumo, non fate nulla, non toccate boccia e lasciate tutto fermo".