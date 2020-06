"Ospedale Covid-19 dedicato, soluzione surreale. Oggi vera emergenza sono le visite"

La Spezia - "Bene la realizzazione di un ospedale destinato al Covid 19 al San Bartolomeo. Tuttavia è piuttosto surreale che tale soluzione, da noi peraltro richiesta mesi fa, arrivi al termine dell'emergenza sanitaria. Prima di esultare mi piacerebbe leggere un progetto concreto di razionalizzazione logistica degli spazi e di messa a disposizione di équipe dedicate in modo che i malati di Covid siano veramente isolati così come coloro che devono curarli". Lo afferma in una nota il consigliere regionale Juri Michelucci, esponente di Italai Viva. "Sottolineo, tuttavia, che oggi l'emergenza è un'altra - prosegue -. Ovvero la necessità di far ripartire al più presto le cure e le prestazioni all'interno dell'Asl 5. Le liste d'attesa sono infatti lunghissime. Come si intende risolvere questo problema? Cosa si aspetta a presentare un piano per affrontare questa situazione? Si aspetta per poi far ricorso ai privati senza investire sul personale pubblico? I cittadini hanno bisogno di risposte e certezze. Ci si ammala, purtroppo, non soltanto di Covid e lo questo stop prolungato alle prenotazioni ha causato un accumulo di richieste che è doveroso esaudire al più presto. La sensazione è che, come sempre in tema di sanità ligure, il tempismo non sia mai quello corretto e le soluzioni, quando arrivano, siano tardive e non coerenti con il reale stato della situazione".