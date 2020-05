"Orlando fa riferimento al 'modello Emilia' ma è il contrario di quello che si propone in Liguri"

La Spezia - “Ci preme rispondere ad Andrea Orlando in merito alle sue affermazioni di sabato 23 maggio nella vostra vostra intervista (QUI). Premettendo che all'interno di Azione con Carlo Calenda, è in atto da tempo una discussione sulla nostra collocazione in vista delle elezioni regionali, e che, la nostra personale come Val di Magra in azione è quella di non apparentarsi né con la destra né con la sinistra visto che ambe due hanno fallito sui grandi temi tutt'ora ancora irrisolti anche nella nostra provincia”. Così Roberto Fiore, coordinatore di Sarzana Val di Magra in Azione.

“Orlando erroneamente fa riferimento al modello Emilia Romagna, ebbene quel modello, vincente, era l'esatto contrario del modello proposto in Liguria, quello con Bonacini (candidato credibile e già governatore della regione) era il vero campo progressista che riuniva tutto il mondo del centro sinistra, e lasciava fuori il populismo litigioso dei 5 Stelle, in quella coalizione faceva parte anche Azione che si presentava per la prima volta ed in fretta, ottenendo oltre 9.000 preferenze ed eleggendo una nostra candidata giovane in consiglio regionale, I 5 stelle da soli presero il 3,5% delle preferenze. In Liguria al 24 di maggio, Pd e 5 stelle non hanno ancora un candidato, e siamo convinti che la montagna partorirà un topolino visto che l'italico vizio dei veti incrociati la fa da padrone. Certo qualsiasi sia la nostra scelta, per rispetto della democrazia e della salute pubblica, pensiamo si debba votare in autunno, i cittadini hanno il diritto di conoscere a fondo candidati e programmi e male fa il centro destra ad insistere per luglio. Il Pd ha scelto di allearsi con i 5 stelle, sempre più frammentati, ad ogni elezione perdono pezzi importanti del loro mondo, quasi fossero entrati fra i tentacoli del Pd consci dell'autodistruzione, vorrei leggere la proposta politica che ne scaturirà, sopratutto sui grandi temi della viabilità dove il Pd spingeva per le realizzazioni (la Gronda su tutte), ed i 5 stelle si dicevano contrari, non mi stupirebbe una marcia indietro dei grillini, le abbiamo già viste sui vaccini, la Tav ed altri temi su cui si sono battuti eppoi arresi. Fatta questa nostra piccola e veloce precisazione, mi auguro che ci sia ampia e diffusa discussione, e che finalmente si affrontino seriamente temi cari alla nostra provincia, fra tutti l'ospedale,la variante Aurelia, la crisi (ancora più profonda) del commercio, l'inclusione sociale che non avviene solo con la repressione, insomma c'è molto da discutere”.