"Opposizione si ostina a far perdere tempo a chi gestisce l'emergenza"

La Spezia - "Siamo in piena emergenza sanitaria e le opposizioni non trovano di meglio da fare che cercare occasioni per avere un po' di visibilità. Riuscendo anche male nell'impresa, perché ci si ostina a pretendere dall'assessore Piaggi risposte su temi che non sono di sua competenza". Così il gruppo Cambiamo! della Spezia risponde alle ultime affermazioni delle opposizioni sull'emergenza corona virus. "Ci vorrebbe più collaborazione in un frangente così delicato, anziché far perdere tempo a chi gestisce l'emergenza quotidianamente", concludono.