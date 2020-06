"Opere annunciate e mai realizzate, quanto si è speso per studi e progetti?"

La Spezia - Domani sera in consiglio comunale troverà spazio un'interpellanza presentata dalla consigliera Pd Dina Nobili "per capire - spiega in una nota - a quanto ammontano le spese pubbliche per studi di fattibilità e progetti per le opere promesse in campagna elettorale dal Sindaco Peracchini e nel corso del suo mandato ormai di tre anni ma che non si vedono in fase di realizzazione". Nobili nell'interpellanza fa riferimento a Piazza del mercato, passerella su Viale Italia, tunnel per Monesteroli, Spezialand, waterfront, copertura Curva ferrovia, piscina dalla Morin, ex convento Clarisse.

"Diciamo chiaramente che sino ad oggi il sindaco Peracchini ha inaugurato opere pubbliche fatte dalla precedente amministrazione, mentre per le opere presentate dal sindaco non rimarrà nulla alla città se non i soldi spesi per gli studi e i progetti", conclude l'esponente Pd.