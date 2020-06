"Ombrelloni per l'utenza frutto della strigliata al commissario Troiano"

La Spezia - "Case della Salute in ASL5: oltre due ore di coda, in piedi e senza alcun riparo, per i pazienti che si recavano negli ambulatori per visite mediche o esami diagnostici. Un fatto inaccettabile reso ancor più grave dalle dichiarazioni della dirigenza che tentava di imputare agli stessi utenti la responsabilità dei disagi dovuti, a loro avviso, alla scarsa puntualità di questi sugli appuntamenti". Lo afferma il consigliere regionale Francesco Battistini (Italia in comune/Linea condivisa).

"Tutto ciò ci ha portato, nei giorni scorsi - continua -, a strigliare il Commissario straordinario dell'Azienda sanitaria spezzina, la dottoressa Troiano. Cosa che ci ha permesso di raggiungere un risultato importante per la comunità e per gli stessi operatori. Fuori dalle strutture sociosanitarie sono state sistemate sedie e ombrelloni. È il minimo indispensabile ma almeno darà un piccolo sollievo ai pazienti in attesa di entrare e servirà agli operatori per svolgere con maggior serenità il loro lavoro".