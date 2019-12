"Nuovo appalto ospedale non sarà intaccato da ricorsi sul vecchio"

La Spezia - La primavera del 2020 si avvicina e il centrodestra pigliatutto di Giovanni Toti punta a confermarsi alle prossime elezioni. Squadra che vince non si cambia e accanto al governatore uscente non mancherà certo l'apporto di Giacomo Giampedrone, braccio destro, conterraneo, consigliere e compagno di viaggio dell'ex volto Mediaset che ha abbandonato Silvio Berlusconi l'estate scorsa per avvicinarsi alle posizioni di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni con l'obiettivo di rappresentarne il contraltare moderato nella prossima compagine di un centrodestra nuovamente unito in ogni appuntamento elettorale. Giampedrone, assessore alle Infrastrutture, alla Protezione civile e all'Ambiente, ha accompagnato ogni scelta, portando avanti senza sosta le deleghe impegnative che ha ricevuto nel 2015 e che potranno essere decisive nei prossimi mesi.



Partiamo dall'attualità delle allerta meteo che ci accompagnano da mesi. Ormai in tutte le stagioni svolgete un lavoro incessante di Protezione civile e con i sindaci affrontate le emergenze per mettere in sicurezza il territorio, ma ci sono problemi con il governo...

“I problemi con il governo ci sono indipendentemente dal colore politico dell'esecutivo. Ho lavorato in questi cinque anni con governi di qualsiasi colore, anche non del mio, anzi, soprattutto di altri, tolto il penultimo in cui la componente della Lega in maggioranza era come quella in consiglio regionale. Ma la prima che un governo ha sempre fatto è stato quello di chiedere alle Regioni che ottenevano la dichiarazione dello stato di emergenza un quantitativo speditivo rispetto alle somme urgenze che i sindaci o i presidenti di Provincia hanno dovuto attivare con la copertura proveniente dai loro bilanci, con casse comunali che sappiamo spesso in che condizioni versino, per ripristinare le normali condizioni di vita, come sgomberare le strade, portare fuori la gente da case inagibili, garantire una sistemazione, portare acqua, ripristinare acquedotti e fogne.. tutto come previsto dal codice. Per la Liguria l'ultima emergenza ha avuto un valore sulle somme urgenze di 100 milioni di euro e se un governo si riunisce a Palazzo Chigi e dice che di questa somma di spese vive ne copre la metà mi incavolo, e lo farei di qualunque colore sia. Ma posso dire che il Conte I in occasione della mareggiata non l'ha fatto? E lo dico non perché fosse meglio dell'attuale, ma perché la copertura delle somme urgenze, è una cosa normale. E' invece al di fuori del normale che venga varato un piano straordinario successivo alle somme urgenze, come ha fatto sempre il governo Conte I in seguito alla mareggiata, mettendo a disposizione della Regione 300 milioni da utilizzare in tre anni con fondi di Protezione civile per interventi che aumentino la resilienza e la messa in sicurezza del territorio, andando al di là della cultura dell'emergenza. In quel governo c'erano i Cinque stelle dissi loro che erano stati bravi, oggi sono nel governo attuale ma non posso dire altrettanto”.



Da ex sindaco di Ameglia e assessore all'Ambiente crede che il Parco regionale di Montemarcello-Magra-Vara debba essere declassato o cancellato?

“Mi esprimo su due valutazioni. La prima: chi difende i Parchi così come sono difende una situazione che è indifendibile. I Parchi sono nati in altre ere politiche, con norme ambientali diverse e culture diverse. La concezione del passato era più mirata alla tutela rispetto allo squilibrio tra l’edificabilità di determinate aree piuttosto che allo sviluppo di aree strategiche che possano essere turistiche o ricettive. Oggi il sistema Parchi, non il Parco di Montemarcello, ed è qui l’errore fondamentale del dibattito, non ha più senso così come è stato impostato. Lo dico da esterno perché non sono assessore ai Parchi e non voto nemmeno in consiglio regionale. Mi sembra inoltre che oggi quelli che difendono tout court i Parchi sotto sotto condividano perché sanno che il sistema così com’è non regge. In generale e non solo in Liguria le risorse messe a disposizione dei Parchi sono sempre meno. Sul Parco di Montemarcello c’è un dibattito che è una battaglia politica, anche legittima, da parte di alcuni partiti, ma se si sta ragionando di emendamenti che portino competenze di enti piuttosto è ben diverso che dire che stiamo abolendo il Parco. Credo che le norme attuali, indipendentemente dal Parco stesso, non consentirebbero di fare dei soprusi di tipo edificatorio, ambientale anche in zone non coperte dall’area protetta. Altra cosa: quando un presidente non condivide la linea di una Regione, invece di fare battaglie di tipo politico dovrebbe dire: ‘Non condivido il percorso che la Regione sta facendo e mi metto da parte’. Questo non lo vedo e mi dispiace perché sembra più una battaglia politica di un’altra parte, rappresentata dal presidente piuttosto che da altri. Il suo mandato è in scadenza, quindi: di cosa stiamo parlando? Ormai il Parco è un vincolo alla vita dello stesso, se andiamo a chiedere a un cittadino se lo vive come valore aggiunto o come deficit risponderà la seconda. Mi sembra che la politica su questo debba lavorare e c’è chi lo fa con proposte di abolizione, chi di cambiamento”.



Capitolo nuovo ospedale. La Regione è ormai orientata verso la nuova gara, ma ieri il portavoce del Manifesta per la sanità locale ha rivelato che la magistratura ha chiesto la documentazione relativa alla revoca dell'appalto. Come pensate di procedere?

"La regola dice che il Codice degli appalti è il testo da seguire. Quando c'è la dismissione di un contratto tutto quello che è legato alle cause del contratto va in un percorso, mentre il nuovo appalto corre su una corsia diversa, che non viene intaccata dai ricorsi. Questa è la via che la Regione sta giustamente intraprendendo. Non ci sono altre considerazioni. La magistratura farà tutte le valutazioni che deve fare nei confronti del passato, ma era chiaro a tutti che quell'appalto non funzionasse, che servisse uno scrollone per riallineare tutto e confermare che la giunta regionale ritiene che l'ospedale alla Spezia ci vuole, assolutamente. Questo vale per il Felettino come per altri appalti: perché si parla molto dell'ospedale e poco della variante Aurelia, appalto andato male già due volte e mezzo e ora spacchettato in tre lotti e vicino a una nuova assegnazione per il primo, dopo che l'ultima ditta aveva lasciato Anas con il cerino in mano. E quello è un appalto che dipende dal governo, perché è di Anas. E allora o i progetti sono svincolati dalle scelte politiche oppure ogni volta ognuno addebita l'appalto alla politica che c'è in quel momento. Non credo per esempio che Delrio, che inaugurò il cantiere, abbia responsabilità per quello che è accaduto con la Variante. Semmai posso dire che a mio avviso ha peggiorato il Codice degli appalti, mentre alla giunta precedente posso addebitare l'errore di aver scelto l'appalto integrato. E' chiaro che una variante proposta da chi ha fatto il progetto è più difficile da approvare rispetto alle altre".



Chi ha presentato l'esposto contesta che Conteco check ha detto cose diverse da quelle riportate da Ire nel documento con cui ha respinto la proposta di variante...

"Non lo so, non faccio il valutatore o il tecnico di Ire. La politica non ci deve entrare in queste cose. Si crede che la politica possa intervenire in cose del genere, ma non è così. Sull'appalto spezzino il nostro ruolo è dire se la Regione copre le risorse necessarie per far partire l'altro appalto, ma non è che allora il progetto lo porta avanti Toti. La legge Bassanini ha diviso le competenze tra la politica e i tecnici. O restituiamo alla politica le valutazioni tecniche oppure dobbiamo dire che alcuni dibattiti sono surreali".



A proposito di variante Aurelia: a che punto siamo?

"Nei primi mesi dell'anno nuovo ci sarà l'assegnazione del primo lotto e a partire dalla primavera potrebbero iniziare i lavori. Seguirà il secondo lotto, quello della frana di Carozzo e poi il terzo, che porta all'autostrada. Il primo lotto ha una valore di 60 milioni e un anno e mezzo di lavoro. Quando ripartirà sarà un bel segnale per la città, che ultimamente è un po' sfortunata sulle grandi opere".



Sabato scorso si è svolto un incontro tra lei, il presidente Giovanni Toti e la maggioranza. CDS ha raccontato alcuni retroscena della riunione che è stata l'occasione di un confronto sull'utilizzo delle risorse del Fondo strategico regionale e su due progetti travagliati come la riqualificazione di Piazza Cavour e la Piazza sospesa sopra Viale Italia. Cosa è accaduto, cosa avete detto al sindaco Peracchini, alla giunta e alla maggioranza?

"Abbiamo incontrato la maggioranza e la giunta per fare il punto, rimarcando prima di tutto che la Regione Liguria ha messo a disposizione del Comune della Spezia e degli pezzini 10 milioni e 700mila euro. Spesso si discute della sola Piazza Cavour che ha un valore potenziale di appalto di 4 milioni, ma noi abbiamo messo a disposizione anche di più. Si discute di progettualità grazie ai finanziamenti. Abbiamo anche detto che fa piacere che sia stato avviato un momento di ascolto della cittadinanza e dei commercianti. Ma abbiamo visto con chi era al governo della città prima del centrodestra che le piazze contro portano male dal punto di vista elettorale. È giusto ascoltare e valutare, poi però le amministrazioni scelgono. E poi abbiamo ricordato che il Fondo strategico è modulabile e che l'amministrazione spezzina ha a disposizione più di 10 milioni di euro, che possono essere utilizzati come preferisce. Ogni intervento può essere fatto prima di un altro, modificato o cancellato a favore di un altro. Tutto sta dentro un cronoprogramma di tre anni che chiude nel 2022 per l'amministrazione spezzina e che è coordinato con la Regione. Le risorse sono fette di debito regionale, non arrivano da altri enti ed è importante che si portino a termine progetti che hanno una portata strategica per le città. Mi pare che l'ultimo consiglio abbia dato un bel segnale in questo senso, con la maggioranza che ha condiviso che Piazza del mercato è strategica per la giunta e l'intero centrodestra, che occorre fare un ultimo approfondimento su un tema importante e che viene da lontano come quello dei parcheggi. Il presidente e io abbiamo dato la disponibilità, se ce ne sarà la necessità, di ampliare il fronte economico, per soddisfare la richiesta di parcheggi in centro, indipendentemente da Piazza Cavour. La partita in questo momento è tecnica e la Regione ha voluto togliere dal tavolo l'eventuale problema connesso con le risorse: se sarà valutato che ci sarà la possibilità di fare il parcheggio non vogliamo trovarci nella condizione di non avere i soldi per farlo. Mettiamo sul piatto milioni di euro, vogliamo che sia realizzata una cosa ben fatta, che sia un progetto più condiviso possibile, dopo aver valutato con attenzione cosa si può fare. Alla partita economica abbiamo risposto al meglio possibile. Questo discorso vale anche per la Piazza sospesa, per il Miglio blu, per il Parco delle Clarisse, per Piazza Chiodo e per i Giardini. Abbiamo voluto rimarcare la centralità della Regione e di un dibattito che deve essere tra noi e l'amministrazione, senza esaurirsi in eterne sedute di commissione in cui si capisce poco. Abbiamo riportato il dibattito dove deve stare: non è una questione economica, ma tecnica, per andare incontro alle richieste dei cittadini e dei commercianti".



Anche sulla scia di questi ragionamenti, cosa pensa dell'autocandidatura di Pierluigi Peracchini per il secondo mandato da sindaco?

"A metà mandato è giusto che un sindaco dica ai suoi concittadini che è lì per fare il sindaco e per farlo bene. I cicli sono ormai tutti di dieci anni, quindi mi è sembrata una cosa che per casualità è stata assimilata alla riunione che abbiamo fatto noi, ma nessuno ha mai pensato che il percorso di Peracchini possa finire con questo mandato. Anche perché chi governa bene e può rivendicare di aver fatto un percorso buono credo che sia giusto che continui. Anche perché i primi cinque, soprattutto dopo importanti periodi di governo da parte di altre forze politiche, come stanno dimostrando La Spezia, Sarzana e altre realtà, sono anni in cui ci sono eredità pesanti da affrontare, mentre i secondi cinque sono quelli in cui emerge la linea di mandato".



Alle prossime elezioni regionali Toti sarà certamente il candidato del centrodestra. Giampedrone dove sarà?

"Giampedrone si candida con la lista di Cambiamo, è di ieri la decisione che noi esponenti di Cambiamo rinunciamo alle quote nel listino del presidente perché crediamo che chi ha governato bene possa presentarsi agli elettori e chiedere di essere votato. Cambiamo è la nuova componente del centrodestra italiano e in Liguria è ancora più forte rispetto alle percentuali nazionali, che ci vedono intorno al 2,5 - 3 per cento. Qua le nostre quotazioni sono sopra il 10 - 12 per cento, e puntiamo con decisione al grande obiettivo di riconfermarci con il presidente Toti e fare bene come coalizione e avere in Cambiamo quel polo moderato importante non solo in Liguria ma anche a livello nazionale".



E' verosimile che Cambiamo pensi di attingere all'interno della giunta spezzina?

"E' prematuro pensarci, ma chi fa bene l'assessore è giusto che continui a fare l'assessore".