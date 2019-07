"Non una di meno" oggi in piazza per dire no al ddl Pillon

La Spezia - Torna in piazza oggi pomeriggio il movimento "No Pillon" che si oppone al disegno di legge presentato dal senatore leghista sulla riforma della separazione e dell'affido. "Lo abbiamo denunciato nella giornata del Lotto Marzo, durante lo sciopero femminista globale, durante la favolosa street di Verona Città Transfemminista - scrive "Non una di meno" in una nota - abbiamo sempre sostenuto le compagne dalle vessazioni e dagli attacchi di chi ci vorrebbe ancelle, lo continuiamo a dire oggi".



"L'approvazione del Ddl Pillon - proseguono - significa riportare questo paese indietro di 40 anni perché contiene norme che vogliono cancellare tutti gli strumenti di tutela previsti nei casi di violenza e tutti i diritti conquistati dalle donne in anni di lotta: la cancellazione dell'assegno di mantenimento, l'introduzione del pas (sindrome da alienazione parentale), l'impossibilità per le donne che subiscono violenza di fuggire con i figli minori dalla casa familiare, l'introduzione della mediazione familiare obbligatoria".



Per questo i cittadini si danno appuntamento alle 18 in Piazza Mentana. "Sono alcuni esempi di quanto previsto in una legge che mira a punire le madri separate e a cancellare la tutela e la volontà dei minori coinvolti. Mai come ora è necessario esserci! Mai come ora è fondamentale opporsi con i nostri corpi a questo scempio! Mai come ora è necessario unirci tutt* per chiedere il ritiro immediato del ddl", chiosano gli organizzatori.