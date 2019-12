"Non è il sindaco a scegliere le testate dove pubblicare i bandi"

La Spezia - In merito a quanto asserito dalla consigliera Nobili (leggilo qui), l’amministrazione Peracchini precisa quanto segue: "L’ufficio unico appalti e contratti si occupa, tra le altre sue competenze, di individuare quotidiani su cui pubblicare i bandi delle gare emanate dal Comune della Spezia. Da prassi, l’ufficio contatta le agenzie di stampa per avere preventivi delle testate nazionali su cui pubblicare i bandi ed è solito scegliere sempre quello di minor costo per l’Ente. Si precisa inoltre che la scelta delle testate su cui pubblicare i bandi non è assolutamente in alcun modo in capo al sindaco, ma è una procedura puramente amministrativa curata dall’ufficio unico appalti e contratti".