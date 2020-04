"Non alimentiamo allarmismi con documenti parziali e non rappresentativi della realtà"

La Spezia - “Gli operatori di piazza del mercato, presenza da sempre importante per la città, operano in un settore di vendita consentito dal decreto del Governo Conte, ed in spazi aperti, di sicuro migliori di quelli chiusi di un supermercato". Lo scrive in una nota Marco Raffaelli del Partito democratico che prosegue: "Forniscono un servizio che è andato anche incontro alle esigenze del momento, attraverso il sistema della consegna a domicilio. Per questo il gruppo consigliare del Partito democratico ringrazia non solo gli operatori della piazza, ma tutti i lavoratori che permettono oggi ai cittadini di continuare a trovare alimenti e prodotti essenziali.

Non è il tempo della ricerca del facile scontro o della creazione di terreni in cui poi configgono cittadini e lavoratori. Ne occorre alimentare allarmismi, attraverso documenti parziali e non oggettivamente rappresentativi della realtà".

"Se vi sono problematiche - prosegue - occorre risolverle quanto prima, ma non abbiamo dubbi che queste vengano segnalate alle forze dell’ordine anche dai commercianti stessi, essendo pericolosa per tutti quanti una presenza intensa di persone. Al fine di non creare inutili tensioni, in una situazione già di per se difficile, il gruppo consigliare del partito democratico lavorerà per attenzionare le problematiche comprovate da situazioni oggettivamente serie ed allarmanti.”