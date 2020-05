"No a pazienti Covid-19 nelle Rsa, pronti ad azione legale"

La Spezia - "Con la ASL 5 ed Alisa sembra di essere sul set della serie Ai confini della realtà. Purtroppo però questa non è una fiction: dopo che il trasferimento dei pazienti Covid nelle RSA del Paese e della Liguria ha provocato una strage, adesso la Direttrice sanitaria Massei torna alla carica. Siamo allibiti ed indignati.” Così in una ntota Guido Melley, LeAli a Spezia, Marco Raffaelli, Pd, Federica Pecunia, Italia Viva, Massimo Lombardi, Spezia Bene Comune, Luigi Liguori, Spezia bella forte ed unita, Paolo Manfredini, Partito Socialista. "Adesso basta con questa follia - proseguono gli esponenti dell'opposizione consiliare spezzina -. I pazienti Covid non possono essere sistemati nelle RSA. Le disposizioni del Governo parlano chiaro: devono essere create strutture Covid e strutture Covid free. Da due mesi abbiamo avanzato la proposta di utilizzare il San Bartolomeo come struttura Covid, avendo tutti i requisiti di spazi e logistica. Ma evidentemente ci sono motivazioni e pressioni politiche sui vertici Asl che invece dovrebbero rispondere ai cittadini e che si sono sempre negati ad ogni confronto. Lo diciamo con chiarezza: se la Asl 5 ed Alisa intendono continuare con il progetto di trasferire pazienti Covid in un a RSA del territorio faremo ogni passo necessario anche sul piano legale.”



"Una delle strategie vincenti nella gestione di qualunque situazione, tanto piu’ di un’emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo, e’ quella di copiare provvedimenti e azioni che si siano dimostrate efficaci e vincenti ed evitare, tassativamente, quelle che hanno gia’ dimostrato essere dannose", rincara Francesco Battistini, consigliere regionale Italia in Comune. "Una lezione, se vogliamo, banale - continua -, che pero’ non pare essere compresa o recepita dalla dirigenza di ASL5 se e’ vero, come sembra, che la Direttrice socio sanitaria, D.ssa Massei abbia deciso di realizzare una struttura per pazienti Covid non autosufficienti in una RSA del territorio. Le disposizioni del Governo, per questa Fase 2, parlano chiaro: si devono prevedere strutture Covid e strutture Covid Free. E’ di tutta evidenza che quanto concepito e in procinto di essere realizzato da ASL5 va in direzione diametralmente opposta".



"Basterebbe poi analizzare i dati e le cronache delle ultime settimane per rendersi conto di quanto accaduto in quelle Regioni e in quelle strutture, tra cui anche alcune liguri, in cui si e’ creata promiscuita’ tra ospiti delle RSA, tipicamente anziani, deboli e quindi piu’ predisposti al contagio, e pazienti Covid, spesso anche asintomatici o paucisintomatici. Siamo fortemente contrari a questa decisione, anche perche’ non condivisa con le parti sociali che, da tempo, chiedono un confronto. Per questo presenteremo un atto in Consiglio regionale perche’ in quella sede vengano spiegate nel merito le ragioni di questa scelta, con l’auspicio che la reticenza mostrata da chi amministra la Regione lasci finalmente spazio al confronto e alle risposte che, istituzionalmente, sono dovute", conclude Battistini.