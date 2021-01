"Niente prima rata dehors a chi è in regola con Cosap e Tari"

La Spezia - In merito alle dichiarazioni delle consigliere di Italia Viva Nobili e Pecunia, l’amministrazione comunale dichiara quanto segue: "Per quanto riguarda la gestione dei dehors per l’anno 2021 ai soggetti già autorizzati nel 2020 e in regola con i pagamenti pregressi (Cosap e Tari) verrà rilasciata l'autorizzazione senza pagamento della prima rata (il dl ristori ha già previsto infatti l'esenzione dal canone unico dal 01/01/2021 al 31/03/2021). Nell'autorizzazione che verrà rilasciata sarà specificato che, dopo l’approvazione del regolamento del canone unico, verrà inviato il calcolo del dovuto per l'anno 2021 con le rispettive scadenze. Tale importo potrà essere modificato in presenza di ulteriori proroghe temporali delle esenzioni".



Prosegue la nota: "Se il soggetto non è in regola con i pagamenti pregressi (cosap e tari) non ci sarà il rinnovo dell'autorizzazione 2021 salvo saldo del dovuto o avvio di piano rateizzazione dello stesso. Si specifica inoltre che nella giornata di ieri Speziarisorse, su indicazione dell’Amministrazione, ha provveduto a contattare i pochissimi contribuenti che hanno già rinnovato e pagato la prima rata 2021 i quali potranno chiederne il rimborso".