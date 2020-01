"Nicoletta Dosio libera". Presidio alla stazione

La Spezia - “Nicoletta Dosio libera!”. Con questo slogan Rifondazione comunista, rappresentanti della sinistra e delle associazioni si sono riuniti in presidio alla Stazione centrale della Spezia per manifestare contro l’arresto dell’attivista ‘No Tav’Nicoletta Dosio, 73 anni. Il gruppo, che contava almeno quaranta partecipanti, ha eposto uno striscione nel quale si legge: “Nicoletta libera, le lotte non si arrestano”.



Nel corso della manifestazione Veruschka Fedi segretaria provinciale Rifondazione comunista ha detto: “Nicoletta da anni si batte contro i treni ad alta velocità che non portano benefici ai cittadini ma solo alle merci. Noi chiediamo investimenti sui regionali per i pendolari e per i viaggiatori: prima le persone poi le merci. Nicoletta assieme ad altri tre compagni sono stati arrestati per aver manifestato al casello autostradale della Valsusa e aver fatto passare le automobili senza pedaggio. Per un danno erariale alla società autostradale di 700 euro le è stata inflitta una pena di un anno di reclusione, stessa sorte per altri 12 manifestanti. Questa non è giustizia ma impedire il dissenso, la lotta per un’opera che non porta benefici ai cittadini ma solo alle imprese”.

“ Esprimiamo solidarietà a Nicoletta Dosio e al movimento No Tav- ha aggiunto Daniele Idili della segreteria del Partito comunista italiano – che sono stati oggetto da parte delle istituzioni che hanno impedito una lotta. Lo abbiamo visto sulla Tav e in altri ambiti come la sanità”.