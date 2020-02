"Nessuna bocciatura dalla Soprintendenza, la minoranza legga meglio il parere"

La Spezia - "I documenti vanno letti e compresi prima di essere commentati, cosa che non pare abbiano fatto gli esponenti della minoranza perché non c'è frase, nel parere della Soprintendenza, che faccia pensare a una bocciatura del progetto di ristrutturazione di piazza del Mercato". L'assessore ai Lavori Pubblici Luca Piaggi replica alle critiche dei consiglieri di minoranza in merito all'esito del parere della Soprintendenza per i Beni Culturali su piazza Cavour.

"L'ente infatti sostiene che "la prevista eliminazione della copertura, prevista nel progetto presentato, con ricucitura della due sezioni di piazza è vista con grande favore" - precisa l'assessore - e raccomanda solamente di improntare eventuali interventi al mantenimento della percezione visiva attuale, per questo in seguito suggerisce di mantenere i banchi amovibili".

"L'aver sottoposto il progetto al vaglio della Soprintendenza è semplicemente un atto dovuto - aggiunge l'assessore -, poiché la piazza è vincolata alla tutela del Codice dei Beni Culturali e chi rappresenta i cittadini all'interno di un organo come il consiglio comunale dovrebbe averlo presente, invece di ignorarlo deliberatamente".

"È divertente osservare le mutazioni camaleontiche della minoranza - conclude l'assessore -, sempre pronta a soffiare sul fuoco della polemica, che prima si fa paladina dei parcheggi, poi della visione prospettica e conservatrice di corso Cavour, infine dei banchi fissi o mobili.

Sarebbe bello talvolta ricevere proposte costruttive, ma ciò che non è accaduto in 70 anni dubito che possa avvenire oggi".