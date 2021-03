"Nessun profitto sulla pandemia", domani il presidio di Rifondazione Comunista

La Spezia - Rifondazione Comunista-Sinistra Europea è impegnata a livello nazionale nella raccolta firme per la sospensione del sistema dei brevetti per i prodotti Covid19 necessario per affermare il diritto alla cura di tutte e tutti. "Allo stato attuale la proprietà dei brevetti è il più grande ostacolo all’accesso tempestivo e universale ai vaccini salvavita e in ultima analisi al superamento della pandemia. Chiediamo che l’Italia aderisca alla richiesta di moratoria dei brevetti sui vaccini contro il Covid. "E per porre all’attenzione pubblica le ragioni della collettività contro quelle di pochi privati, saremo in Corso Cavour angolo Via Rattazzi nella giornata di domani dalle 17 alle 19. La mobilitazione di domani intende combattere le speculazioni delle multinazionali sui vaccini e rivendicare il diritto alla salute per tutte e per tutti". Per firmare la petizione: https://noprofitonpandemic.eu/it/