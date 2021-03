"Nel nostro territorio pressioni ambientali che mettono a rischio la salute"

La Spezia - La consigliera di maggioranza Patrizia Saccone è il nuovo presidente della II Commissione Ambiente Turismo Mobilità. "Vorrei fare un grandissimo ringraziamento a tutti i consiglieri comunali membri della Commissione ed a tutte le forze politiche di maggioranza e minoranza rappresentate per la fiducia riposta - afferma in una nota -. Il nostro territorio soffre di grandi pressioni ambientali che mettono a rischio la nostra salute e quella dei nostri figli. Questa Commissione può e deve essere, secondo me, una sede in cui sviluppare e proporre seri progetti di risanamento ambientale, nonché uno strumento di supporto all’Amministrazione, al Consiglio ed alla città per gestire le grandi e piccole criticità o emergenze ambientali.

A mio parere, la Commissione, seppur costituita da Consiglieri Comunali, quindi da soggetti aventi prerogative e titolarità politiche, dovrebbe diventare uno strumento di confronto e di proposta che vada oltre le diversità di schieramenti, dal momento che gli obiettivi di tutela e risanamento ambientale nascono da esigenze e soprattutto da diritti assolutamente trasversali stabiliti dalla Costituzione e regolati da importanti norme e nazionali ed europee".



"Lo spirito con cui mi permetto di vedere la funzione della Commissione, è quello di essere molto operativa e molto unita nella ricerca e nella proposta di soluzioni, in un clima di fiducia reciproca, rifuggendo le logiche di appartenenza politica, ovvie e utili in altri contesti, ma secondo me, non così necessarie quando si parla di Ambiente, di Turismo, di Mobilità...ovvero della nostra casa. Spero di riuscire quindi a lavorare bene in squadra, con tutti i membri della Commissione, nell’unico ed esclusivo obiettivo di fare bene per la nostra collettività, mantenendo poi le ovvie ed inevitabili diversità o contrapposizioni politiche negli altri ambiti.

Infine un ringraziamento a tutti i presidenti che mi hanno preceduto e un in bocca all' ultimo presidente di questa commissione che in questo momento sta giurando a Palazzo Chigi e non ha potuto unirsi al voto", conclude Saccone, con riferimento finale al neo sottosegretario Andrea Costa.