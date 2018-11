"Nel 2020 saremo la capitale dell'atletica leggera"

La soddisfazione del sindaco Pierluigi Peracchini.

La Spezia - “Una notizia storica per la nostra Città – dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini – nel 2020 alla Spezia si terranno i campionati nazionali di atletica. Non è solo La Spezia a entrare nel ristretto pantheon delle città che hanno la possibilità di ospitare eventi di questa portata, ma sarà anche la prima volta che i campionati nazionali d’atletica debutteranno in Liguria. Un grande orgoglio, allora, per la nostra Città, per il nostro territorio, per tutta la Regione. Il ritorno che avremo da questo evento non è soltanto sportivo, ma sarà anche turistico: aspetteremo, infatti, per il 2020 gli sportivi e tutta la filiera che si muove attorno a questo mondo. Mi complimento con il mio assessore allo sport Lorenzo Brogi, con il presidente dell’Atletica Spezia Duferco Stefano Mei e il direttore tecnico Federico Leporati, con Norberto Capiferri, presidente del Comitato organizzatore, e con tutti coloro che hanno collaborato, per il grande lavoro e l’impegno che ci sono stati per raggiungere questo importante e storico traguardo”.