“Moria pesci dovuta a sversamento incontrollato”

Fra le interpellanze discusse in consiglio quella dei pentastellati. Piaggi: “Pulizia canali quasi finita, Piazza Concordia necessita di progetto ma i soldi non sono a bilancio”. Melley e Centi abbandonano l’aula in polemica.

La Spezia - L’ultimo saluto ad Alberto Luciani, un pezzo di consiglio comunale fra gli anni ‘70 e i ‘90 venuto a mancare di recente, apre la seduta del consiglio comunale numero due del mese di ottobre. Una seduta che si annuncia decisamente più stringata rispetto all’ultimo Parlamentino monstre sul futuro della centrale termoelettrica anche se in verità il primo step dura pochi minuti. Il consiglio comunale si ferma subito per riunire i capigruppo e soltanto dopo riprenderà per la trattazione delle interpellanze. La serata si svilupperà per lo più fra istanze relative ad arredo urbano, viabilità, manutenzioni e, con il documento prodotto dai Cinque Stelle in merito alla moria di pesci nel Golfo, di inquinamento. Ma ci sono anche i casi del distributore di piazza Concordia e il caso spinoso del Villaggio del Palio che destó già quest’estate roventi polemiche fra maggioranza ed opposizione. Ad aprire i giochi la prima interpellanza della serata dagli scranni della minoranza e proposta dal capogruppo di Potere al Popolo Massimo Lombardi che riporta in consiglio il tema dell’inadeguatezza della provinciale La Spezia-Portovenere anche alla luce degli ultimi tragici fatti. A Kristopher Casati che ha la delega alla Mobilità la risposta: “L’intervento che abbiamo già avviato di concerto con la Provincia e la diversificazione della strada che ci permetterà di applicare tutor in quella strada. Oltre a questo c’è un cantiere della Provincia alla fine della strada che abbiamo tentato di accelerare ma che ha bisogno comunque dei suoi tempi”. Dina Nobili, consigliera del Pd, sposta il mirino sulle condizioni della rotatoria di Via Benedicenti con un'interpellanza scritta diretta all'assessore Luca Piaggi: siamo alla Chiappa in luogo sempre molto frequentato visto che è lo storico capolinea della Linea 3. "In tanti mi hanno segnalato che quella zona riversa in degrado e abbandono e quindi non è un bel vedere anche perché ci sono le scuole a poche decine di metri. Interpello dunque l'assessore competente affinché possa porte rimedio al più presto nel ripristinare della rotatoria". Tocca al titolare della delega alla manutenzione territoriale dare una risposta all’interpellanza scritta del 3 settembre scorso: “L’intervento è stato effettuato la settimana scorsa ma oltre a questo abbelliremo l’aiuola con una nuova pianta, un salice, che sostituirà la palma”.



E’ della pentastellata Jessica De Muro invece l’interpellanza scritta con cui la consigliera chiede conto sulla recente moria di pesci nel Golfo. La parola per le risposte spetta all’assessore Casati risponde: “Oltre alla rimozione delle carcasse ci sono ancora in corso alcune analisi in collaborazione con Asl. Arpal ha chiarito che la moria dei pesci è avvenuta dal canale Melara e secondo i risultati analitici e’ plausibile sia dovuto allo sversamento non controllato di materiale fognario non depurato”. Sempre a levante, ma stavolta spostando l’attenzione sul quartiere di Migliarina, rimane l’attenzione del consiglio comunale con l’interpellanza di Federica Pecunia, capogruppo Pd. Che centra l’intervento su Piazza Concordia dove nelle settimane scorse ha fatto un sopralluogo con alcuni cittadini: sull’irrigazione che non va, sulle disconnessioni della pavimentazione, sulla pulizia della lapide dedicata ai migliarinesi caduti nella guerra di liberazione: “Per quanto riguarda l’impianto di irrigazione - ha replicato Piaggi - posso dire che non è in uso da anni ma secondo i tecnici le piante sono ormai gradi e autosufficienti. Per quanto concerne la pavimentazione la questione è più complessa: in parecchi punti le radici degli alberi hanno sconquassato il terreno. Sono tanti gli esemplari cui andrebbe creato uno spazio più grande per lo sviluppo delle radici con conseguente riduzione della superficie calpestatile e un costo di 40-50mila euro e troppo alto per essere inserita nell’accordo quadro per i marciapiedi. Non c’è un progetto insomma ma ho sottolineato i tecnici ad avere un’idea progettuale per ottenere delle cifre più realistiche”.



Da Piazza Concordia al Villaggio del Palio, con i tanto vituperati container oggetto del documento presentato ormai due mesi fa dal consigliere Lombardi. La replica e’ ancora di Casati: “La scelta è stata del Comitato in piena autonomia ma mi permetto di dire che la critica estetica è soggettiva. Non c’era nessun significato occulto in quella opzione ma solo una scelta tecnica che molto probabilmente il prossimo anno non riutilizzeremo. Io ho appoggiato il Comitato e lo farò anche il prossimo anno per qualsiasi scelta vorranno fare. Il budget? Noi abbiamo confermato i 115mila euro dell’anno scorso oltre naturalmente agli sponsor privati per i quali aspettiamo dal Comitato la rendicontazione finale”. Di canali si torna a parlare con le interpellanza della Nobili e Raffaelli, Pd, e De Muro (firmata con la capogruppo Del Turco, stasera assente), Movimento Cinque Stelle: “Confermo - si riaccende il microfono di Piaggi - che come nel 2017 tutti i canali sono stati ripuliti, compreso anche quelli della Chiappa. Entro dieci giorni avremo concluso anche quelli mancanti”. Pecunia pone la questione del distributore Oil di Piazza Concordia all’attenzione del consiglio per una demolizione sancita dal Tar: “C’è una lunga questione legale conclusa a metà del 2017 con vincitrice l’amministrazione che obbliga lo sgombero dell’impianto da parte del gestore. Questo smantellamento tecnicamente non si e mai concretizzato con una progettazione dell’area. C’erano delle idee per una rotatoria o un parcheggio ma non è mai stato presentato alcuno studio. Servirebbe un progetto più onnicomprensivo che contempli anche la piazza già esistente ma che ha in se una problematica molto complicata: il gestore deve bonificare l’area e ridarla, priva di pompe e tutto ciò che oggi c’è sopra e sotto. Ciò che mi preoccupa è l’onerosità della bonifica, ma mi impegno per tornare a sollecitare il soggetto in questione”, la spiegazione dell’assessore ai lavori pubblici Luca Piaggi. La delibera su Atc infine chiude il consiglio comunale con l’uscita di scena del consigliere Guido Melley che annuncia al sindaco l’intenzione di non votarla, insieme al collega Roberto Centi, per protesta per la gestione delle commissioni consiliari sullo specificato argomento: “Avevamo chiesto un rinvio che ci è stato negato... non si sa per quale motivo. La giunta ha presentato una pratica in fretta e furia forse perché l’assessore Gagliardi fa la parlamentare e può dedicarsi alla città soltanto qualche ora il lunedì”. Giacomo Peserico apre la discussione, Pecunia solidarizza con Centi e Melley e contesta le tempistiche di discussione della commissione su Atc e la poca chiarezza sulla funzione della fusione delle due società: “Mi fa specie che Peserico si meravigli che si chiedano approfondimenti. Oggi è passato un anno e non è cambiato niente: peccato non si siano dette le opportunità. Non ci interessava la ripartizione delle quote ma semmai vorremo sapere cosa si voglia fare del trasporto pubblico locale. Quale destino? Nemmeno stasera se ne è parlato. La delibera l’avevamo già letta mentre voi a febbraio avete tagliato 300mila euro. E’ mancato questo nella discussione: è una visione politica e non ho capito cosa pensate che dovrà diventare questo nuovo contenitore”. Lombardi dichiara che voterà contro la delibera: “Un servizio come quello del trasporto pubblico non può guardare sempre e solo il rapporto costi-benefici ma è anche un investimento per cercare di educare la cittadinanza all’uso del mezzo pubblico. In questa fase si guarda poco, dal secondo Federici in poi, alla manutenzione, agli incentivi in nome di una virata verso la privatizzazione. Con riduzione del personale e delle corse perché ad un privato non frega niente del bene comune”. Andrea Costa chiede di non fare il processo alle intenzioni: “Pecunia ha sbagliato consiglio perché le cose che ha detto stasera doveva dirle quando discutemmo del Pums. Non credo sia il momento di fare delle congetture: concludiamo il percorso e creiamo le condizioni per confrontarci in modo concreto. Non è il momento di far viaggiare corriere vuote in provincia, le esigenze sono cambiate e non è detto che con servono per forza più risorse per aver un miglior servizio. Per troppi anni si è stati fermi, dobbiamo fare diversamente”. Alla fine delle fiere comunque la maggioranza vota compatta, anche Forcieri e il Pd si allineano, non Lombardi e i Cinque Stelle e la delibera passa.